Встреча в Швейцарии и завершение войны: у Трампа назвали сроки начала переговоров (видео)

В Белом доме точно не знают, будет ли участвовать президент Украины в совещании президентов США и РФ по завершению войны, написало издание The Times. В Вашингтоне говорят о дипломатическом пути к миру.

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В США администрация новоизбранного президента Дональда Трампа отказалась от мысли завершить войну РФ до 20 января, то есть до инаугурации. На сегодня сосредотачиваются на том, чтобы возобновился какой-то диалог, без которого невозможны никакие соглашения. Между тем в Швейцарии сообщили, что готовы принять руководителей Вашингтона и Москвы, и даже не будут задействовать ордер Международного уголовного суда (МУС). О приближении к возможному миру и о том, будет ли Зеленский во время встречи Трампа и Путина, написало издание The Times.

Завершение войны — Вальдс о планах Трампа см. с 22 мин.

Завершение войны — планы Трампа

На портале проанализировали интервью Майкла Уолтца (Michael Waltz) телеканалу ABSNews. Представитель новоизбранного президента США рассказал о некоторых деталях возможных будущих переговоров. Прежде всего, чиновник назвал войну в Украине "мясорубкой" и отметил, что в течение лет войны РФ изменилась позиция и "даже президент Зеленский входит в комнату в Париже и говорит, что готов сотрудничать". После этого он признал, что завершение войны не произойдет быстро, но и Трамп не может заключить какие-либо соглашения, если нет "отношений и диалога". В то же время Уолтц сообщил, что продолжаются переговоры и встреча президента США и президента РФ может состояться. Вероятные сроки — через дни или недели. В настоящее время еще не ясно, привлекут ли Украину к переговорам о ее судьбе, сказал он.

"С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключать сделку, если у вас нет какого-то вида отношений и диалога с другой стороной, и мы это абсолютно установим в ближайшие месяцы. Мы еще не установили точные рамки [относительно участия Зеленского]. Мы работаем над этим, но я ожидаю звонка по крайней мере в ближайшие дни и недели", — сказал Уолтц.

Кроме того, представитель новой вашингтонской администрации объяснил, каким видят путь к завершению войны. Путь будет дипломатическим. Причина такой позиции — невозможность избавиться от всех россиян, которые оккупировали украинскую территорию, прозвучало на видео ABS News.

"Все знают, что это должно закончиться каким-то дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реально сказать, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, даже из Крыма", — заявил представитель Трампа.

Встреча Трампа и Путина в Швейцарии

Журналисты также напомнили предложение о месте, где могли бы лично встретиться Трамп и Путин. Об этом заявили в правительстве Швейцарии: заявили, что готовы устроить общение Москвы и Вашингтона. Представитель МИД Николя Бидо объяснил, что помнят об ордере на арест главы Кремля, выданном Международным уголовным судом. Он отметили, что ареста не будет, если Путин прилетит на мирные переговоры.

В итоге издание The Times написало, что в Белом доме надеются наладить контакты между Киевом и Москвой ради прекращения войны.

"Майкл Волц заявил, что новое правительство США наладит отношения и диалог между Украиной и Россией", — говорится в статье.

Отметим, Фокус писал о предложении Швейцарии о проведении встречи для завершения войны. Кроме МИД, об этом высказалась президент, которая планирует пообщаться с Зеленским на Форуме в Давосе 20-24 января.

Напоминаем, 13 января появилось интервью российской пропагандистки Маргариты Симоньян, в котором она говорила о завершении войны и условиях капитуляции, предлагающиеся Украине.