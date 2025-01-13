Трамп "покупает" Гренландию через фальшивое письмо спецслужб РФ: расследование Bild

Китай и РФ пять лет назад провели совместную спецоперацию против правительства Дании, подняв вопрос Гренландии, сообщили расследователи Bild. Дональд Трамп мог "клюнуть" на фальшивку, которую написали россияне.

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Новоизбранный американский президент Дональд Трамп во время предыдущей каденции, в 2019 году, мог узнать о якобы желании жителей Гренландии присоединиться к США. Об этом "желании" говорилось в фальшивом письме, которое сфабриковали российские спецслужбы. О причинах, по которым в 2019 и в 2024 гг. говорили о проблемах с датским островом, написало издание Bild.

Журналисты напомнили историю, о которой писало, например, агентство Reuters 13 января 2022 года. Как выяснилось, разведка Дании получила доступ к письму, которое в 2019 году получил сторонник Дональда Трампа сенатор-республиканец Том Коттон. Письмо якобы написала глава МИД Гренландии Ане Лоун Беггер. В письме говорилось о том, что народ Гренландии готов провести референдум и присоединиться к США. Разведка сообщила, что письмо фальшивое: на самом деле его написали спецслужбы РФ. Между тем Коттон выступил с публичным призывом по Гренландии. Разведчики точно не знают, видел ли Трамп письмо. Впрочем, политик мог серьезно воспринять заявление сторонника: именно тогда он впервые заявил о желании контролировать остров Гренландия.

На портале издания разместили сканкопию фальшивого письма. Видим, что его напечатали на якобы официальном бланке. Внизу — поддельная подпись Ане Лоун Беггер.

Трамп и Гренландия — письмо 2019 года по референдуму на датском острове Фото: Bild

В статье Bild привели комментарий главы Датской службы безопасности и разведки (Politiets Efterretningstjeneste, PET) Андерса Хенриксена. По словам Хенриксена, фальшивое письмо — спецоперация РФ и Китая против Дании. После получения письма Трамп выступил с предложением "покупки Гренландии", а тогдашнее правительство Дании слишком резко отреагировало и даже "высмеяло". Американский политик после этого обиделся, поскольку ожидал более положительного отклика из-за однозначной "готовности к референдуму", пояснили аналитики.

"Наше правительство преодолеет все юридические и политические препятствия на этом пути и как можно быстрее организует референдум о независимости Гренландии от Дании", — было написано в фальшивке.

Bild подытожило, что в 2025 году Копенгаген не решается реагировать на претензии Трампа так же резко, как это было шесть лет назад. В то же время датское правительство увеличило военное присутствие возле острова, а премьер-министр Метте Фредериксен предложил официально обсудить проблему.

Трамп и Гренландия — детали

Отметим, в декабре 2024 года сын Трампа опубликовал якобы шуточный пост в соцсети, на котором его отец, 47 президент США, в воображаемом интернет-магазине планирует "купить" Гренландию, а также Панаму. После этого новый глава США выступил с речью, в которой очертил возможные основы внешней политики. Среди прочего, он заявил, что Гренландия входит в зону стратегических интересов американцев. По мнению политика, вполне допустимо взятие этой территории под контроль "экономическим или военным путем".

Напоминаем, 10 января издание Politico опубликовало анализ вооруженных сил Дании и оценило, на сколько дней войны с США их хватит.