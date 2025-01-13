Трамп "купує" Гренландію через фальшивий лист спецслужб РФ: розслідування Bild

Китай та РФ п'ять років тому провели спільну спецоперацію проти уряду Данії, піднявши питання Гренландії, повідомили розслідувачі Bild. Дональд Трамп міг "клюнути" на фальшивку, яку написали росіяни.

Related video

Новобраний американський президент Дональд Трамп під час попередньої каденції, у 2019 році, міг дізнатись про начебто бажання жителів Гренландії приєднатись до США. Про це "бажання" ішлося у фальшивому листі, який сфабрикували російські спецслужби. Про причини, через які у 2019 та у 2024 рр. говорили про проблеми з данським островом, написало видання Bild.

Журналісти нагадали історію, про яку писало, наприклад, агентство Reuters 13 січня 2022 року. Як з'ясувалось, розвідка Данії проаналізувала лист, який у 2019 році отримав прибічник Дональда Трампа сенатор-республіканець Том Коттон. Лист начебто написала очільниця МЗС Гренландії Ане Лоун Беггер. У листі ішлося про те, що народ Гренландії готовий провести референдум і приєднатись до США. Розвідка повідомила, що лист фальшивий: насправді його написали спецслужби РФ. Тим часом Коттон виступив з публічним закликом щодо Гренландії. Розвідники точно не знають, чи бачив Трамп лист. Втім, політик міг серйозно сприйняти заяву прихильника: саме тоді він вперше заявив про бажання контролювати острів Гренландія.

На порталі видання розмістили сканкопію фальшивого листа. Бачимо, що його надрукували на начебто офіційному бланку. Внизу — підроблений підпис Ане Лоун Беггер.

Трамп і Гренландія - лист 2019 року щодо референдуму на данському острові Фото: Bild

У статті Bild навели коментар голови Данської служби безпеки та розвідки (Politiets Efterretningstjeneste, PET) Андерса Хенріксена. Зі слів Хенріксена, фальшивий лист — спецоперація РФ та Китаю проти Данії. Після отримання листа Трамп виступив з пропозицією "купівлі Гренландії", а тодішній уряд Данії надто різко відреагував і навіть "висміяв". Американський політик після цього образився, оскільки очікував більш позитивного відгуку через однозначну "готовність до референдуму", пояснили аналітики.

"Наш уряд подолає всі юридичні та політичні перешкоди на цьому шляху і якнайшвидше організує референдум про незалежність Гренландії від Данії", — було написано у фальшивці.

Bild підсумувало, що у 2025 році Копенгаген не наважується реагувати на претензії Трампа так само різко, як то було шість років тому. Водночас данський уряд збільшив військову присутність біля острова, а прем'єр-міністр Метте Фредеріксен запропонував офіційно обговорити проблему.

Трамп і Гренландія — деталі

Зазначимо, в грудні 2024 року син Трампа опублікував начебто жартівливий допис у соцмережі, на якому його батько, 47 президент США, в уявному інтернет-магазині планує "купити" Гренландію, а також Панаму. Після цього новий глава США виступив з промовою, в якій окреслив можливі засади зовнішньої політики. Серед іншого, він заявив, що Гренландія входить в зону стратегічних інтересів американців. На думку політика, цілком допустимо взяття цієї території під контроль "економічним або військовим шляхом".

Нагадуємо, 10 січня видання Politico опублікувало аналіз збройних сил Данії та оцінило, на скільки днів війни з США їх вистачить.