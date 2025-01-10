У разі нападу США на Гренландію Данії нічим оборонятись: більшість зброї передано Україні, — Рolitico

Журналісти з посиланням на наукового співробітника Данського інституту міжнародних досліджень зазначають, що в разі здійснення Трампом анексії, це була б "найкоротша війна у світі".

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В разі вторгнення Сполучених Штатів Америки на Гренландію Данія не зможе оборонятись. Більшість її важкої наземної бойової техніки було передано Україні, пише Рolitico.

Журналісти зазначають, що минулого року Данія витратила на озброєння 9,9 мільярда доларів. Наразі країна налічує всього 17 000 солдатів.

У свою США мають найбільший у світі оборонний бюджет. Минулого року на армію країна витратила на оборону 948 мільярдів доларів. Їхні збройні сили налічують 1,3 млн осіб особового складу й деякі з них наразі розміщені у Гренландії.

Фото: Politico

Старший науковий співробітник Данського інституту міжнародних досліджень зазначив, що якби Трамп справді здійснив свою загрозу анексувати Гренландію силою, "це була б найкоротша війна у світі, Гренландія не має оборонного потенціалу. Американці були б біля керма".

Заяви Дональда Трампа про Гренландію: що відомо

Вперше заяви новообраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії звучали ще під час його першого перебування в Білому домі. Тоді він заявляв, що розглядає можливість купівлі Гренландії й навіть скасував державну поїздку до Данії після заяв місцевих чиновників, що ця автономна територія не продається. Пізніше, в грудні 2024 року новообраний президент знову дав зрозуміти, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

Повторні заяви прозвучали на початку січня 2025 року. На це прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що острів Гренландія належить його мешканцям.

Реакція Європи на заяви Дональда Трампа

Високопосадовці з європейських країн засудили заяви Дональда Трампа щодо територіальних претензій на Гренландію, що належить Данії. ЗМІ пишуть, що слова обраного президента США "викликатимуть дипломатичний сигнал тривоги в усьому світі".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив здивування коментарями Трампа щодо Гренландії та Канади. Він зазначив, що європейські партнери одностайно відстоюють непорушність кордонів.

На ці слова відреагували й в Кремлі. Зокрема, речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зазначив, що Європа боїться 47 президента США Дональда Трампа, тому "несміливо" реагує на ідеї американця щодо Гренландії.