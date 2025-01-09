Треба слухати людей: в Кремлі оцінили ідеї Трампа приєднати Гренландію до США

До думок жителів Гренландії треба прислухатись, як до РФ "прислухалась" до "референдумів" на окупованих територіях України, заявив Дмитро Пєсков.

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Європа боїться 47 президента США Дональда Трампа, тому "несміливо" реагує на ідеї американця щодо Гренландії. При цьому нова адміністрація посилається на позицію жителів данського острова, які можуть хотіти стати новим американським штатом. Про ставлення Кремля до заяв Трампа розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков, написало росЗМІ ТАСС у Telegram-каналі.

Пєсков порівняв можливі дії Трампа щодо Гренландії з діями РФ під час окупації території України. З його слів, начебто лунають пропозиції "прислухатись до думок людей" щодо острова, який є частиною Данії. Якщо візьмуть до уваги ці думки, то варто "поважати" окупацію чотирьох українських регіонів, заявник спікер.

"Якщо звучать слова в необхідності брати до уваги думку людей, то, напевно, треба все-таки виконати думку людей чотирьох нових регіонів РФ. Необхідно виявити таку ж повагу до думки цих людей. Ось це ось, дуже важливо про це пам'ятати", — сказав Пєсков.

Крім того, речник Кремля назвав реакцію Європи на територіальні претензії США "скромною", "тихою", коли якісь зауваження висловлюються "пошепки", бо начебто "страшно" реагувати на слова Трампа.

Заяви Трампа — позиція щодо Гренландії

Перші заяви Дональда Трампа щодо чужих територій з'явились після публікацій його сина у соцмережі Truth Social. Дональд Трамп-молодший в грудні 2024 року опублікував фото, як начебто батько начебто планує купити в інтернет-магазині Гренландію та Панаму. Новий президент відгукнувся на це повідомлення і написав, що в інтересах США взяти під контроль обидві території. На заяву відреагувала Данія, якій належить Гренландія: данські політики відповіли, що не продадуть острів.

Зазначимо, Трамп мав ще одну ідеї з переділу світу. Зокрема, у грудні він заявив, що США варто було б повернути контроль за Панамським перешийком та приєднати до себе державу Панаму.

Тим часом прибічник новообраного очільника США, мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск висловився щодо Канади. Перед цим Трамп натякнув на приєднання цієї держави у ролі 51 штату. Після відставки прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо мільярдер висміяв його в соцмережі X (Twitter), обізвавши жінкою.

Нагадуємо, 7 січня Трамп дав пресконференцію в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді і розповів про силові методи, які може застосовувати для взяття під контроль Панами та Гренландії.