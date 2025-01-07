Завоювання Панамського каналу і перейменування Мексиканської затоки: Трамп зробив шокуючі заяви

Обраний президент Дональд Трамп виступив на пресконференції в Мар-а-Лаго і заявив, що не виключає використання військових засобів для встановлення контролю над Панамським каналом і Гренландією.

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Обраний президент США Дональд Трамп зібрав пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго і зробив кілька гучних заяв. Частина з них стосувалася війни в Україні, але Трамп також розповів про свої амбітні плани щодо Панамського каналу і Гренландії. Про це пише CNN.

Дональд Трамп про контроль над Панамським каналом

Дональд Трамп у своєму виступі перед пресою не виключив використання військових засобів для того, щоб установити контроль над Гренландією і Панамським каналом.

На пряме запитання, чи виключить він можливість використання "військового або економічного примусу" для досягнення своєї мети із завоювання цих територій, обраний президент відповів "ні".

"Ні, я не можу гарантувати вам жодного з цих двох пунктів, але можу сказати одне: вони потрібні нам для економічної безпеки", — сказав Трамп.

Трамп засумнівався в контролі Данії над Гренландією, незважаючи на статус Гренландії як автономної території.

"Ніхто навіть не знає, чи є у них якісь права, титули або інтереси", — заявив Трамп про статус Данії та Гренландії.

Його очевидна готовність використовувати армію для досягнення цих цілей зберігається, незважаючи на його обіцянки уникати воєн після складання присяги.

"Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни", — заявив Трамп у своїй переможній промові після перемоги на виборах 2024 року.

Після свого обрання Трамп неодноразово порушував питання про придбання Панамського каналу та Гренландії. Його зауваження у вівторок були першим випадком, коли він запропонував використати для цього військові сили.

Пізніше на запитання, чи буде він використовувати військову силу проти Канади, яку, як він також пропонував узяти під контроль США, він відповів: "Ні, економічну силу".

Крім цього, Дональд Трамп заявив, що хоче перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки".

"Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на затоку Америки. Вона охоплює велику територію, затока Америки — яка гарна назва. І вона доречна", — заявив Трамп.

Дональд Трамп про перейменування Мексиканської затоки

Трамп повторив свій заклик до Мексики допомогти зупинити нелегальну імміграцію через кордон США і Мексики і свою обіцянку запровадити мита на імпорт з Мексики.

Нагадаємо, старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший прибув 7 січня до Гренландії на літаку свого батька "Trump Force One". Візит відбувся всього через день після того, як Трамп у пості в соціальних мережах припустив, що жителі цього величезного регіону підтримують його політику "MAGA". "Я тут просто як турист", — сказав Трамп-молодший журналістам, коли він приземлився в столиці Гренландії Нууке.

"Ми говорили про поїздку деякий час. Насправді я мав бути тут минулої весни. Але просто дуже радий бути тут. Приголомшлива країна", — повідомив Трамп-молодший. Його запитали про його батька, який заявив про бажання зробити Гренландію частиною США, але він відповів лише, що Дональд "передає привіт". "Ми розмовляли з ним учора, і він передає привіт усім у Гренландії", — сказав Трамп-молодший.