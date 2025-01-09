Надо слушать людей: в Кремле оценили идеи Трампа присоединить Гренландию к США

К мнению жителей Гренландии надо прислушиваться, как к РФ "прислушивалась" к "референдумам" на оккупированных территориях Украины, заявил Дмитрий Песков.

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Европа боится 47 президента США Дональда Трампа, поэтому "робко" реагирует на идеи американца относительно Гренландии. При этом новая администрация ссылается на позицию жителей датского острова, которые могут хотеть стать новым американским штатом. Об отношении Кремля к заявлениям Трампа рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало росСМИ "РИА-Новости" в Telegram-канале.

Песков сравнил возможные действия Трампа по Гренландии с действиями РФ во время оккупации территории Украины. По его словам, будто бы звучат предложения "прислушаться к мнениям людей" относительно острова, который является частью Дании. Если примут во внимание эти "мнения", то стоит "уважать" оккупацию четырех украинских регионов, заявил спикер.

"Если звучат слова в необходимости принимать во внимание мнение людей, то, наверное, надо все-таки исполнить мнение людей четырех новых регионов РФ. Необходимо проявить такое же уважение к мнению этих людей. Вот это вот, очень важно об этом помнить", — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля назвал реакцию Европы на территориальные претензии США "скромной", "тихой", когда какие-то замечания высказываются "шепотом", потому что будто бы "страшно" реагировать на слова Трампа.

Заявления Трампа — позиция по Гренландии

Первые заявления Дональда Трампа относительно чужих территорий появились после публикаций его сына в соцсети Truth Social. Дональд Трамп-младший в декабре 2024 года разместил фото, будто отец якобы планирует купить в интернет-магазине Гренландию и Панаму. Новый президент откликнулся на это сообщение и написал, что в интересах США взять под контроль обе территории. На заявление отреагировала Дания, которой принадлежит Гренландия: датские политики ответили, что не продадут остров.

Отметим, Трамп имел еще одну идею по переделу мира. В частности, в декабре он заявил, что США следовало бы вернуть контроль за Панамским перешейком и присоединить к себе государство Панаму.

Между тем сторонник новоизбранного главы США, миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск высказался относительно Канады. Перед этим Трамп намекнул на присоединение этого государства в качестве 51 штата. После отставки премьер-министра Канады Джастина Трюдо миллиардер высмеял его в соцсети X (Twitter), обозвав женщиной.

Напоминаем, 7 января Трамп дал пресс-конференцию в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и рассказал о силовых методах, которые может применять для взятия под контроль Панамы и Гренландии.