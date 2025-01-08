"Девушка, вы уже не губернатор Канады": Маск пошутил над премьером Трюдо

Джастин Трюдо заяавил о невозможности присоединения Канады к США в ответ на намеки Дональда Трампа об аннексии страны. Илон Маск подключился к дискуссии и "указал Трюдо на его место".

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Илон Маск назвал уходящего премьера Канады Трюдо "девушкой". Так он прокомментировал заявление Трюдо, что Канада абсолютно точно не присоединится к США.

"Девушка, вы больше не губернатор Канады, так что неважно, что вы говорите", — написал бизнесмен в соцсети Х.

Так он отреагировал на комментарий Трюдо о невозможности присоединения Канады к США.

"Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", — писал канадский премьер в ответ на намеки Трампа об аннексии страны.

Ранее американский миллиардер выступил за роспуск правительства Великобритании после скандала из-за массовых изнасилований. Британского премьер-министра Кира Стармера он назвал соучастником изнасилований.

До комментария Маска ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс сделал несколько заявлений по поводу вторжения в Канаду.

"Сначала я хотел этого и пытался разделить ее на два штата. Потом я понял, что мы добавим Монтану. Тот факт, что канадцы не хотят аннексии, заставляет меня захотеть вторжения. Я хочу утолить свою империалистическую жажду", — заявил Уоттерс.

А избранный президент США Дональд Трамп предлагал сделать Канаду 51-м штатом Америки. Он опубликовал несколько карт, в которой Штаты занимают всю северную часть континента.

Напомним, Илон Маск недавно призывал NASA отказаться от лунной программы "Артемида". По его мнению, вместо высадки человека на Луну стоит отправляться на Марс.

Техномагнат Илон Маск скоро станет сопредседателем нового Департамента эффективности правительства. Сейчас он арендует коттедж "Баньян" на территории клуба Трампа в Мар-а-Лаго и платит по $2000 в день.