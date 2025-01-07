Марс важнее: Илон Маск пытается отменить лунную программу NASA, что известно (фото)

Американский миллиардер считает, что все усилия нужно направить на осуществления полета на Марс, а не на Луну.

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Владелец компании SpaceX Илон Маск призывает NASA отказаться от своей лунной программы "Артемида", ведь он считает вместо планируемой высадки человека на Луне нужно отправится сразу на Марс. Но это противоречит давним планам NASA, пишет Futurism.

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Испытание ракеты Starship

Илон Маск в своей социальной сети Х обрушился с критикой на NASA, утверждая, что лунная программа "Артемида", которая предусматривает высадку первых в этом веке астронавтов на Луну в 2027 году и дальнейшее создание там базы, является очень неэффективной. Маск считает, что лунная программа NASA — это "программа по увеличению рабочих мест, а не результатов".

Критика космического агентства США владельцем компании SpaceX в который раз подчеркивает одержимость Маска идеей создания города на Марсе, населенного миллионом людей. Эту идею Маск хочет реализовать с помощью тяжелой ракеты Starship, которая уже прошла несколько испытаний в прошлом году и создана его компанией.

Интересно, что лунная программа "Артемида" была инициирована Дональдом Трампом, избранным во второй раз президентом США, во время его прошлого президентского срока в 2017 году. А Маск является другом и соратником Трампа. Эксперты считают, что призыв Маска миновать Луну и сразу отправится на Марс является не совсем логичным и недальновидным. Тем не менее такие сообщения миллиардера нельзя игнорировать, учитывая его огромное новое влияние.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Теперь Маск огромное влияние на политический ландшафт в США, ведь совсем недавно он помог Трампу стать президентом и был назначен ответственным за так называемый "Департамент эффективности правительства", целью которого является экономия 2 трлн долларов из бюджета США. Сможет ли эта консультативная группа нацелиться на сокращение финансирования программы "Артемида", еже предстоит увидеть.

Теперь, когда Маск имеет такое огромное влияние, усилия NASA по высадке астронавтов на Луну могут оказаться под серьезной угрозой. Как минимум вся лунная программа может сильно измениться. Возможно, Маск сможет добиться в краткосрочной перспективе отмены использования NASA дорогостоящей ракеты-носителя Space Launch System (SLS) для лунной программы в пользу ракеты Starship.

Маск сможет добиться в краткосрочной перспективе отмены использования NASA дорогостоящей ракеты-носителя Space Launch System (на фото) для лунной программы в пользу ракеты Starship Фото: NASA

Еще неизвестно, как к подобным призывам Маска отнесется возможный будущий глава NASA Джаред Айзекман, миллиардер и космический турист, который дважды побывал в космосе на корабле компании SpaceX. Он до сих поддерживает существующий план программы "Артемида" и считает, что "американцы будет ходить и по Луне, и по Марсу".

Такая позиция Айзекмана прямо противоречит желанию Маска направить все усилия для полета исключительно на Марс, а не на Луну. Чем закончится эта история станет, возможно, понятно уже в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что в лунную программу NASA включена разработка посадочного лунного модуля для астронавтов на базе космического корабля Starship. И создает этот посадочный модуль как раз компания Илона Маска.

В лунную программу NASA включена разработка посадочного лунного модуля для астронавтов на базе космического корабля Starship Фото: SpaceX

Как уже писал Фокус, ученые из NASA выяснили, могут ли быть обитаемы пустынные планеты из "Дюны" и "Звездных войн". Новое исследование может стать большим разочарованием для фанатов фантастических киновселенных.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали о том, какая температура на спутнике Земли. На Луне на самом деле не всегда и не везде очень холодно.