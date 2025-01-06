Могут ли быть обитаемы пустынные планеты из "Дюны" и "Звездных войн": у NASA есть ответ (фото)

Новое исследование ученых из NASA может стать большим разочарованием для фанатов фантастических киновселенных.

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Известно, что писатели-фантасты, а также сценаристы фантастических фильмов любят наполнять пустынные планеты разнообразными формами жизни. Такие миры занимают центральное место в таких блокбастерах, как "Дюна" и "Звездные войны". Фанаты данных киновселенных, вероятно будут разочарованы тем, что выяснили ученые из NASA относительно того, могут ли быть такие пустынные планеты обитаемыми, пишет Space.

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Бесплодный, пустынный ландшафт планеты Арракис, где происходит действие фильмов "Дюна", кишит тысячами смертоносных песчаных червей. Но даже на пустынных планетах, расположенных в зонах обитаемости своих звезд, где могли бы развиться внеземные виды, жизнь вряд ли выживет. Это связано с тем, что эти планеты очень быстро теряют большую часть своей воды, считают ученые.

Планета Арракис. Кадр из фильма "Дюна' Фото: Скриншот

Авторы исследования говорят, что планетам, считающимся пригодными для жизни, вероятно, нужна вода на поверхности по классическим причинам, но только из этого. Ученые выяснили, что вода играет ключевую роль в предотвращении колебаний температуры на планете. Жизнь на Земле, как правило, требует относительно стабильной температуры для выживания, так что, вероятно, то же самое происходит и на других мирах, если речь идет о жизни, которую мы знаем.

Такие пустынные планеты, на которых воды значительно меньше, чем в одном океане Земли, могут быть обычным явлением во всей Вселенной. Как показало моделирование, существует пороговое количество воды, необходимое для поддержания стабильного климата. Даже если планета находится в зоне обитаемости своей звезды, где условия позволяют поддерживать умеренный климат и жидку воду, если у нее слишком мало запасов воды, она переходит в непригодное для жизни состояние, говорят ученые.

Планета Татуин. Кадр из фильма "Звездные войны" Фото: Скриншот

Исследователи пришли к выводу, что планеты, подобные Земле, с большим количеством воды, как правило, остаются стабильными с точки зрения климата в течение примерно 4,5 млрд лет. Но планеты с небольшим количеством воды, по-видимому, в конечном итоге теряют эту воду и становятся нестабильными. Планеты, поверхность которых покрыта водой менее чем на 10%, особенно подвержены риску.

На большинстве горячих планет с некоторым количеством поверхностной воды также есть дождевые облака, которые помогают регулировать количество углекислого газа в атмосфере, тем самым охлаждая их. Потеря такого содержания воды может привести к нарушению углеродного цикла, когда выветривание силикатов прекращает удаление углекислого газа из атмосферы, и планета испытывает неуправляемое изменение климата.

Это произошло на Венере, которая когда-то была обитаемой и там были океаны из жидкой воды, как считают ученые. Но теперь это горячая пустыня. Если бы другие потенциально обитаемые пустынные миры потеряли воду так же, как это сделала Венера, маловероятно, что какая-либо жизнь могла бы выжить на этих планетах. Это касается Арракиса из "Дюны" или Татуина из "Звездный войн".

В то же время ученые говорят, что их прогнозы относительно обитаемости таких пустынных миров основаны на понимании эволюции на Земле и того, какой может быть жизнь вообще. Также ученые предполагают, что живые существа на таких пустынных планетах, как это показано в фильмах, могли быть завезены на эти планеты и могли быть генетически модифицированы, чтобы выжить.

Но местная жизнь не могла бы возникнуть и тем более эволюционировать на таких пустынных мирах, считают ученые.

Как уже писал Фокус, во Вселенной происходит что-то необъяснимое и недавнее открытие указывает на новую физику. Новые данные показывают несоответствие между наблюдениями за космосом и стандартной моделью развития Вселенной.

Также Фокус писал о том, какая температура на Луне. Возможно, это самое холодное место в Солнечной системе, но температура там резко меняется.