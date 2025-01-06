Какая на самом деле температура на поверхности Луны: ответ может удивить (фото)

На самом деле Луна не такая холодная, как может показаться, но с другой стороны с температурой на спутнике Земли не все так просто.

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Кажется, что Луна является холодным и безжизненным объектом, который вращается вокруг Земли. Действительно, на Луне нет жизни, но на самом деле она не такая уж и холодная, по крайней мере, не все время. Как и на Земле, температура на поверхности Луны меняется в зависимости от того, попадает ли на нее солнечный свет. На самом деле, колебания температуры на Луне могут быть очень большими, пишет Live Science.

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По словам астронома Джона Монье из Мичиганского университета, США, на Луне наблюдается чрезвычайно резкие перепады температур. Температура на поверхности Луны может меняться в среднем от минус 100 градусов Цельсия до более чем 100 градусов Цельсия со знаком плюс. Для сравнения, средняя температура на поверхности Земли составляет примерно 15 градусов Цельсия. При этом температура на нашей планете колеблется в диапазоне от минус 89 градусов Цельсия до плюс 57 градусов Цельсия.

Земля и Луна находятся примерно на одинаковом расстоянии от Солнца, то есть 150 млн км. Но их температуры отличаются из-за наличия некоторых факторов. У нашей планеты есть атмосфера, которая помогает поддерживать умеренную температуру и не позволяет солнечному свету сильно нагревать Землю. Но у Луны нет атмосферы, а потому она может сильно нагреваться.

Температура на поверхности Луны может меняться в среднем от минус 100 градусов Цельсия до более чем 100 градусов Цельсия со знаком плюс Фото: NASA

Также на Земле есть океаны, которые поглощают солнечное тепло днем и медленно отдают его ночью. Луна же нагревается сильно днем и сильно охлаждается ночью. День и ночь на Луне длятся примерно по две недели, а значит поверхность спутника Земли подвергается более длительным периодам нагревания и охлаждения. Но температура на Луне отличается в разных местах.

Например, рядом с экватором Луны температура может достигать днем 120 градусов Цельсия, а ночью опускаться до минус 130 градусов Цельсия. Луна является вторым миром в Солнечной системе после Меркурия, где наблюдаются такие резкие температурные перепады.

Если бы вы находились на одном из полюсов Луны, то могли бы увидеть, что Солнце в этих местах практически никогда не восходит и не заходит. Солнце всегда находится выше или ниже горизонта примерно на 1,5 градуса. Из-за этого на полюсах существуют длинные тени. Поэтому некоторые кратеры на полюсах Луны всегда находятся в тени.

Рядом с экватором Луны температура может достигать днем 120 градусов Цельсия, а ночью опускаться до минус 130 градусов Цельсия Фото: NASA

По словам Монье, в некоторых местах на полюсах Луны, которые представляют собой ямы, созданные прошлой вулканической активностью, как показывают наблюдения, существует умеренная температура, эквивалентная примерно 17 градусам Цельсия. Это значит, что там можно построить базу для постоянного присутствия человека на Луне.

Но температура внутри многих кратеров на Луне рядом с полюсами, куда никогда не попадает солнечный свет, чрезвычайно низкая. Некоторые ученые считают, что в этих местах может быть самая низкая температура в Солнечной системе. Имеющиеся данные показывают, что температура в этих кратерах составляет примерно минус 248 градусов Цельсия, но скорее всего там намного холоднее.

По словам Монье, понимание колебании температуры на Луне имеет решающее значение для будущего долгосрочного присутствия человека на спутнике Земли, а также для дальнейших исследований. Необходимо создать оборудование, которое сможет выдерживать экстремальные перепады температур.

Как уже писал Фокус, физики увидели странное квантовое поведение в сверхпроводниках и это открытие бросает вызов теориям. Новое исследование бросает вызов существующим теориям сверхпроводимости, ведь ученые обнаружили странный квантовый фазовый переход в сверхпроводниках.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили очень странные карликовые галактики, свойства которых не может объяснить текущая модель развития Вселенной.