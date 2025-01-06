Открытие противоречит модели эволюции Вселенной: в космосе обнаружено странное явление (фото)

Астрономы обнаружили группу карликовых галактик, которые имеют необычные свойства и очень странное расположение, что сбивает с толку ученых.

Related video

Ученые сделали очень важное открытие, которое может изменить представление о Вселенной. Они обнаружили пять карликовых галактик, которые имеют почти идеально выровненное практически на одной линии расположение в пространстве. Это открытие бросает вызов главной модели эволюции Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы обнаружили группу из пяти галактик, расположенную на расстоянии 117 млн световых лет от нас, которые удерживаются взаимной гравитацией в почти идеально выровненном расположении в пространстве. Кажется, что эти галактики находятся почти на одной линии. Но такое расположение не может объяснить стандартная космологическая модель Лямбда-CDM, которая описывает эволюцию Вселенной.

Обнаруженные карликовые галактики получили обозначение D1, D2, D3, D4 и D5. Они не очень яркие, но наполнены межзвездным газом, что позволяет им активно формировать новые звезды. Карликовые галактики имеют относительно небольшую массу, ведь в них находится гораздо меньше звезд, чем в более крупных галактиках. Общая пяти обнаруженных карликовых галактик всего в несколько миллиардов раз больше массы Солнца. Для сравнения, общая масса Млечного Пути примерно в 1,5 трлн раз больше массы Солнца.

Хотя по многим характеристикам пять карликовых галактик не являются особенными, их расположение представляет собой большую аномалию. Карликовые галактики, как правило, находится изолированно от других галактик. Только примерно 5% из них имеют близких компаньонов. Вероятность найти сразу пять карликовых галактик, которые находятся близко к другу составляет менее 0,004%.

Хотя по многих характеристикам пять карликовых галактик не являются особенными, их расположение представляет собой большую аномалию Фото: space.com

Ученые пока не могут объяснить такое выравнивание галактик, ведь это может быть простым совпадением или же указывать на неизвестные эволюционные пути таких объектов.

Как показало исследование, три галактики в группе имеют одинаковое направление вращение, что сбивает с толку астрономов. А две галактики активно взаимодействуют друг с другом и перекачивают межзвездный газ, способствующий появлению новых звезд.

Открытие этих карликовых галактик бросает вызов нашей лучшей теории космической эволюции, известной как стандартная космологическая модель Лямбда-CDM. По словам ученых, эта модель не может объяснить формирование таких небольших, выровненных почти на одной линии галактик в изолированном пространстве.

Согласно стандартной космологической модели, темная материя, которая отвечает за формирование галактик, не может создавать такие упорядоченные группы карликовых галактик.

Дальнейшие наблюдения могут пролить свет на это аномальное явление. Хотя астрономы могут обнаружить нечто, что заставит усомниться в верности стандартной космологической модели Вселенной.

Как уже писал Фокус, физики впервые измерили квантовую геометрическую форму электронов. Новое достижение может помочь физикам раскрыть некоторые тайны квантового мира.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что магнитное поле Луны существовало намного дольше, чем предполагали ученые. Это открытие имеет важное значение для понимания эволюции Луны.