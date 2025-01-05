Перед полным исчезновением магнитного поля Луны что-то его усилило: что выяснили ученые

Исследователи выяснили, что магнитное поле спутника Земли существовало намного дольше, чем предполагалось, но пока точный механизм его долгой жизни не совсем ясен.

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Исследователи изучили образцы почвы, доставленные на Землю китайскими миссиями "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6" и сделали важное открытие. Оказалось, что магнитное поле Луны существовало примерно на 200 млн лет дольше, чем предполагалось. Почему так произошло до конца не ясно, но есть некоторые предположения. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Interesting Engineering.

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Сейчас ученые считают, что в течение примерно 1,5 млрд лет после рождения Луны у спутника Земли существовало такое же сильное магнитное поле, как и Земли. Предполагается, что его сила колебалась в пределах от 25 до 65 микротесла.

Сейчас у Луны нет магнитного поля и считалось, что оно начало ослабевать и исчезло примерно 3 млрд лет назад. Теперь же изучение образцов лунной почвы, доставленных на Землю двумя китайскими миссиями, показывает, что магнитное поле спутника нашей планеты существовало дольше и при этом какие-то процессы привели к его усилению.

Прошлые исследования показали, что уже примерно 3,1 млрд лет назад магнитное поле Луны начало резко терять свою силу и через несколько десятков миллионов лет исчезло. Новые данные показывают, что магнитное поле усилилось и смогло просуществовать еще несколько сотен миллионов лет. То есть ученые обнаружили в горных породах признаки существования магнитного поля еще 2,8 млрд лет назад. Но это магнитное поле имело силу от 5 до 21 микротесла. То есть оно было все же слабое, и только после этого усиления оно все же полностью исчезло.

Новые данные показывают, что магнитное поле Луны усилилось и смогло просуществовать еще несколько сотен миллионов лет Фото: NASA

Ученые считают, что какие-то внутренние процессы могли привести как к неожиданному усилению магнитного поля Луны, так и к его полному исчезновению. Исследование предполагает, что возобновление существования хоть и слабого, но устойчивого магнитного поля Луны примерно 3 млрд лет назад могло быть вызвано такими процессами, как кристаллизация ядра Луны или взаимодействие ядра и мантии. Эти процессы, вероятно, поддерживали магнитное динамо Луны в течение миллиардов лет.

Также ученые считают, что более длительное существование магнитного поля Луны могло дольше защищать ее поверхностью от сильного солнечного излучения, что помогло сохранить на ее поверхности такие летучие соединения как вода. Это более глубокое понимание магнитной истории Луны дает важные сведения о ее эволюции.

Как уже писал Фокус, каждую секунду проходят через наше тело проходят неуловимые частицы нейтрино. В Китае построили специальный детектор, который должен их обнаружить. Крошечные нейтрино нельзя увидеть напрямую, но они могут помочь раскрыть секреты нашей Вселенной.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, углерод в телах людей прибыл из пространства, окружающего нашу галактику. Интересно, что создан он все же был в недрах Млечного Пути.

Еще Фокус писал о том, что исследование ученых из NASA показало большую проблему, с которой столкнутся астронавты на Луне, когда совершат высадку в районе южного полюса.