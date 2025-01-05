Каждую секунду проходят через наше тело: подземный шар должен поймать неуловимые частицы (видео)

Крошечные нейтрино нельзя увидеть напрямую, но они могут помочь раскрыть секреты нашей Вселенной.

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Китайские физики завершают работу созданием подземной нейтринной обсерваторией Цзянмэнь, или JUNO, которая будет обнаруживать так называемые призрачные частицы или нейтрино. Это чрезвычайно легкие субатомные частицы без электрического заряда. Физики хотят выяснить, какой из трех типов нейтрино является самым тяжелым, пишет Popular Mechanics.

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Каждую секунду триллионы нейтрино проходят через наше тело. Эти частицы могут создавать как звезды, а также процессы ядерного распада на Земле. Известно, что три типа нейтрино могут превращаться из одного типа в другой. Если точно определить, какой из этих типов нейтрино является самым тяжелым, то это даст возможность понять, какие процессы происходили в самые первые часы и дни после Большого взрыва. Также это поможет выяснить, почему вся материя, из которой состоит Вселенная, является именно такой.

Нейтрино часто называют призрачными частицами, ведь чрезвычайно трудно обнаружить. Задача новой подземной нейтринной обсерватории Цзянмэнь или JUNO как раз состоит в обнаружении этих частиц и определении их свойств. Детектор нейтринной обсерватории был специально построен под землей, чтобы избежать фонового шума, возникающего при поиске неуловимых частиц.

В центре детектора, расположенного на глубине 700 метров под землей, находится акриловая сфера шириной около 35 метров. Она будет заполнена 20 000 тонн воды. Китайские физики говорят, что это самый большой нейтринный детектор подобного рода в мире. Сфера покрыта датчиками, которые смогут обнаружить любые возмущения жидкости внутри, потому что именно эти движения содержат доказательства прохождения нейтрино.

Китайские физики будут анализировать данные о нейтрино, которое производят две ближайшие АЭС в качестве побочного продукта ядерного распада. Новый детектор также сможет наблюдать нейтрино, исходящие от Солнца, а также те, которые возникают при радиоактивном распаде урана и тория в недрах Земли.

Ожидается, что нейтринная обсерватория JUNO начнет свою работу позже в этом году, ведь процесс ее создания уже практически завершен.

Примерно 100 лет назад физики впервые предсказали существование нейтрино, которое является продуктом ядерных реакций во всей Вселенной. Это означает, что АЭС создают нейтрино так же, как Солнце и другие звезды.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что мы состоим из химического элемента, который находился вне Млечного Пути. Ученые получили новые данные про окологалактическую среду и выяснили, что она действует как конвейер для переброски тяжелых химических элементов из-за пределов галактики назад в нее.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили давно предсказанную двойную сверхмассивную черную дыру в центре другой галактики. Считается, что две сверхмассивные черные дыры могут вращаться вокруг друг друга пока не сольются в один объект.