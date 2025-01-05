Щосекунди проходять через наше тіло: підземна куля має спіймати невловимі частинки (відео)

Крихітні нейтрино не можна побачити безпосередньо, але вони можуть допомогти розкрити секрети нашого Всесвіту.

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Китайські фізики завершують роботу створенням підземної нейтринної обсерваторії Цзянмень, або JUNO, яка виявлятиме так звані примарні частинки або нейтрино. Це надзвичайно легкі субатомні частинки без електричного заряду. Фізики хочуть з'ясувати, який із трьох типів нейтрино є найважчим, пише Popular Mechanics.

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Щосекунди трильйони нейтрино проходять через наше тіло. Ці частинки можуть створювати як зірки, а також процеси ядерного розпаду на Землі. Відомо, що три типи нейтрино можуть перетворюватися з одного типу в інший. Якщо точно визначити, який із цих типів нейтрино є найважчим, то це дасть змогу зрозуміти, які процеси відбувалися в найперші години та дні після Великого вибуху. Також це допоможе з'ясувати, чому вся матерія, з якої складається Всесвіт, є саме такою.

Нейтрино часто називають примарними частинками, адже їх надзвичайно важко виявити. Завдання нової підземної нейтринної обсерваторії Цзянмень або JUNO якраз полягає у виявленні цих частинок і визначенні їхніх властивостей. Детектор нейтринної обсерваторії був спеціально побудований під землею, щоб уникнути фонового шуму, що виникає під час пошуку невловимих частинок.

У центрі детектора, розташованого на глибині 700 метрів під землею, розташована акрилова сфера завширшки близько 35 метрів. Вона буде заповнена 20 000 тонн води. Китайські фізики кажуть, що це найбільший нейтринний детектор подібного роду у світі. Сфера вкрита датчиками, які зможуть виявити будь-які збурення рідини всередині, тому що саме ці рухи містять докази проходження нейтрино.

Китайські фізики аналізуватимуть дані про нейтрино, яке виробляють дві найближчі АЕС як побічний продукт ядерного розпаду. Новий детектор також зможе спостерігати нейтрино, які виходять від Сонця, а також ті, які виникають під час радіоактивного розпаду урану і торію в надрах Землі.

Очікується, що нейтринна обсерваторія JUNO почне свою роботу пізніше цього року, адже процес її створення вже практично завершено.

Приблизно 100 років тому фізики вперше передбачили існування нейтрино, яке є продуктом ядерних реакцій у всьому Всесвіті. Це означає, що АЕС створюють нейтрино так само, як Сонце та інші зірки.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що ми складаємося з хімічного елемента, який перебував поза Чумацьким Шляхом. Вчені отримали нові дані про навкологалактичне середовище і з'ясували, що воно діє як конвеєр для перекидання важких хімічних елементів з-за меж галактики назад у неї.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили давно передбачену подвійну надмасивну чорну діру в центрі іншої галактики. Вважається, що дві надмасивні чорні діри можуть обертатися навколо одна одної поки не зіллються в один об'єкт.