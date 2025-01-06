Во Вселенной происходит что-то необъяснимое: открытие указывает на новую физику

Новые данные показывают несоответствие между наблюдениями за космосом и стандартной моделью развития Вселенной.

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Астрофизики провели тщательный анализ недавно полученных данных о Вселенной, в частности, что касается ее крупномасштабных структур, таких как скопления галактик. В результате были обнаружены несоответствия в формировании космических структур во Вселенной, что намекает на существование новой физики. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys.

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Наблюдения за Вселенной не соответствуют главной модели космоса

Стандартная космологическая модель Лямбда-CDM описывает развитие Вселенной в течение 13,8 миллиардов лет ее истории, также расширение космоса и структуру Вселенной. Стандартная модель включает в себя холодную темную материю, обычную материю, излучение, а также космологическую постоянную – темную энергию. Последняя считается неизменной с течением времени и отвечает за ускоренное расширение Вселенной.

Стандартная космологическая модель успешно объясняет многие наблюдения за космосом, включая крупномасштабную структуру Вселенной. Но она не может объяснить космическую инфляцию, то есть период первичного расширения Вселенной сразу после Большого взрыва, природу темной энергии и темной материи.

Недавние наблюдения за космосом показали, что существуют аномальные явления, которые не согласуются с моделью Лямбда-CDM. Авторы нового исследования решили выяснить, действительно ли эти данные указывают на существование новой физики.

Новые данные показали несоответствие между прямыми и косвенными измерениями скорости расширения Вселенной, несоответствие между прямыми и косвенными измерениями накопления материи для формирования крупномасштабных структур, а также признаки того, что темная энергия не является постоянной в течение длительных периодов истории космоса.

Анализ данных показал, что рост космических крупномасштабных структур происходит с меньшей скоростью, чем предсказывает стандартная космологическая модель. В то же время астрофизики не обнаружили доказательств того, что темная энергия может меняться со временем, а значит она все же является космологической постоянной.

Что касается скорости расширения Вселенной, то она не согласуется с данными наблюдений в локальном космосе, то есть на очень больших расстояниях она другая.

Анализ данных показал, что рост космических крупномасштабных структур происходит с меньшей скоростью, чем предсказывает стандартная космологическая модель Фото: Live Science

Во Вселенной, возможно, существует новая физика

По словам астрофизиков, одной из самых больших проблем оказалось обнаружение более медленного роста космических структур в поздней Вселенной по сравнению с ростом в ранней Вселенной. Даже наличие изменений в темной энергии не может этого объяснить, хотя ученые, как уже было сказано выше, считают, что этих изменений нет.

То, что замедленный рост космических структур является случайностью, имеет очень небольшие шансы – примерно 1 к 300 000. Это значит, что во Вселенной происходит что-то необъяснимое и это может быть признаком существования новой физики, говорят авторы исследования.

Возможно это связано с загадочной природой темной материи, которая может состоять из гипотетических частиц аксионов, или же природой темной материи, которая каким-то образом взаимодействует сама с собой или же с обычной материей не только с помощью гравитации. Астрофизики считают, что это могло бы объяснить замедленный рост масштабных космических структур.

Результаты исследования бросают вызов текущему пониманию формирования всей космической структуры и, в частности, стандартной космологической модели. Астрофизики говорят, что нужны новые данные, которые могли бы прояснить ситуацию и показать, нужно ли менять представление о крупномасштабных структурах во Вселенной.

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