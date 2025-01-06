Как торнадо на Земле: NASA показало снимок движения пылевых дьяволов на Марсе (фото)

Эти марсианские пылевые вихри формируются, движутся по поверхности Красной планеты и рассеиваются, прежде чем их место занимают другие.

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NASA показало новый снимок Марса, на котором запечатлена постоянная активность так называемых пылевых дьяволов, которые кружат по поверхности Красной планеты. Эти огромные пылевые вихри формируются, перемещаются по поверхности и исчезают, прежде чем их место занимают другие подобные явления, пишет ScienсeAlert.

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Снимок был получен с помощью камеры HiRISE, установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Марса. На нем показана поверхность Марса, где пылевые вихри оставили свой след на ландшафте. Ученые изучают траектории движения и скорость, с которой пыль накапливается на Марсе, что помогает им лучше понять атмосферные процессы на Красной планете.

Марс часто называют Красной планетой из-за ее красноватого цвета, который возникает из-за оксида железа в почве. Атмосфера Марса тонкая и в основном состоит из углекислого газа, что способствует холодному климату со средней температурой примерно минус 60 градусов Цельсия.

Эти марсианские пылевые вихри формируются, движутся по поверхности Красной планеты и рассеиваются, прежде чем их место занимают другие Фото: NASA

Поверхность Марса покрыта равнинами, потухшими вулканами и обширными каньонами. Геологические данные свидетельствуют о том, что на Марсе когда-то была жидкая вода и более плотная атмосфера, что предполагает возможность существования жизни в прошлом.

Атмосфера Марса также состоит из небольшого количества азота, аргона и кислорода. Эта разреженная атмосфера имеет плотность всего около 1% от плотности атмосферы Земли, а потому люди не могут жить на поверхности Красной планеты без использования специальных укрытий.

Марс часто называют Красной планетой из-за ее красноватого цвета, который возникает из-за оксида железа в почве Фото: NASA

Несмотря на то, что атмосфера Марса тонкая, она очень активная и одним из самых захватывающих ее явлений является возникновение пылевых дьяволов. Эти закрученные столбы пыли и воздуха, которые похожи на торнадо на Земле.

Атмосфера Марса тонкая и в основном состоит из углекислого газа, что способствует холодному климату со средней температурой примерно минус 60 градусов Цельсия Фото: NASA

Эти пылевые вихри образуются, когда поверхность Марса нагревается и заставляет теплый воздух быстро подниматься вверх, втягивая частицы пыли во вращающийся столб. Пылевые дьяволы могут быть разного размера: от небольших безвредных вихрей до огромных вихрей шириной в километр, которые могут существовать часами.

Пылевые дьяволы могут быть разного размера: от небольших безвредных вихрей до огромных вихрей шириной в километр, которые могут существовать часами Фото: NASA

Пылевые дьяволы помогают перераспределять пыль по поверхности планеты, управляя ее погодными условиями и даже марсианским климатом.

Это атмосферное явление может быть полезным для космических аппаратов на Марсе, но также может представлять для них угрозу. Пылевые вихри могут способствовать накоплению пыли на поверхности аппаратов, но также могут ее уносить прочь. Пыль особенно вредна для солнечных панелей роботизированных аппаратов, ведь она снижает количество получаемого солнечного света, необходимого для производства электроэнергии.

Как уже писал Фокус, ракета Starship Илона Маска побеждает NASA в космической гонке. Самая мощная ракета в мире, созданная компанией SpaceX должна сократить стоимость космических миссий, оставив NASA позади.

Также Фокус писал о том, что, как выяснили ученые, один из главных компонентов организма человека, долгое время находился за пределами нашей галактики. При этом создан он был все же в Млечном Пути, но затем был выброшен за пределы галактики.