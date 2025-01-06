Ракета Starship Илона Маска побеждает NASA в космической гонке: почему (видео)

Самая мощная ракета в мире, созданная компанией SpaceX должна сократить стоимость космических миссий, оставив NASA позади.

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Один из самых важных технологических прорывов в прошлом году произошел 13 октября. Starship, созданная компанией Илона Маска SpaceX, самая большая и самая мощная ракета в мире, отправилась в космос со стартовой площадки в Техасе. Ее главная ступень, которая является ракетой-носителем Super Heavy (верхняя ступень является космическим кораблем) достигла высоты 65 км и вернулась обратно со скоростью, превышающей скорость звука. Перед приземлением ракета-носитель снова запустила двигатели и замедлилась, пока не зависла над стартовой башней, с которой ее запустили всего 7 минут назад. Манипуляторы схватили гигантскую ракету-носитель, что произошло впервые. Таким образом было доказано, что Starship можно использовать повторно. Этот прорыв знаменует собой новую веху в истории исследований космоса, и в данной космической гонке NASA уже проигрывает SpaceX, пишет The Guardian.

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Очередное успешное испытание ракетной системы Starship ознаменовало собой начало новой эры доступных тяжелых ракет, которые могут сократить расходы на научные исследования в космосе, говорят эксперты.

Компания Илона Маска уже снизила стоимость вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту в 10 раз. Как только Starship, самая мощная из когда-либо созданных ракет, которая создана для повторного использования, будет полностью введена в эксплуатацию в конце этого года, можно ожидать дальнейшего сокращения стоимости полетов космос.

Предполагается, что ракета Starship сможет выполнять запуски в космос каждые две или три недели. Инженеры SpaceX научились восстанавливать и повторно использовать главную ступень Starship и сделают то же самое с ее верхней ступенью, то ест космическим кораблем, в этом году, считают эксперты.

Перед приземлением ракета-носитель снова запустила двигатели и замедлилась, пока не зависла над стартовой башней, с которой ее запустили всего 7 минут назад Фото: SpaceX

Всего на этот год запланировано 25 полетов, что является удивительно амбициозной программой. Для ученых преимущества Starship очевидны. Стоимость миссий в космос может еще больше снизится, что позволит проводить исследования в космосе, которые ученые просто не могли себе позволить.

Успех Starship может погубить ракету-носитель Space Launch System (SLS), созданную NASA. Это чрезвычайно дорогая ракета, которую к тому же можно использовать только один раз. Стоимость каждого запуска оценивается в миллиарды долларов, в то время как запуск Starship оценивается всего в 10 млн долларов. Многие ученые предсказывают, что Starship сделает SLS ненужной ракетой в течение нескольких лет.

Ракета Space Launch System Фото: wikipedia

Илон Маск возлагает большие надежды на Starship и они связаны не столько с его научными устремлениями, сколько с его планами использовать гигантскую ракету для начала возможной колонизации Марса. В сентябре прошлого года Маск пообещал, что SpaceX запустит первые беспилотные ракеты Starship на Марс через два года. В случае успеха за ними последуют пилотируемые полеты через четыре года. В конечном итоге, Маск предполагает, что в течение 30 лет на Марсе может быть создана колония с населением до миллиона человек.

Некоторые ученые скептически относятся к этому плану Маска, ведь само путешествие на Марс, а также создание колонии на практически непригодной для жизни планете является сложной задачей.

Фокус уже писал о том, что в 2027 году космический корабль Starship поможет астронавтам NASA совершить первую в ХХI веке высадку на поверхность Луны.

Также Фокус писал о том, что Илон Маск также планирует использовать ракету Starship для перемещения пассажиров на Земле. Полет между континентами может занимать от 30 до 40 минут.