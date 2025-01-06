Ракета Starship Ілона Маска перемагає NASA в космічних перегонах: чому (відео)

Найпотужніша ракета у світі, створена компанією SpaceX, має скоротити вартість космічних місій, залишивши NASA позаду.

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Один із найважливіших технологічних проривів минулого року стався 13 жовтня. Starship, створена компанією Ілона Маска SpaceX, найбільша і найпотужніша ракета у світі, вирушила в космос зі стартового майданчика в Техасі. Її головний ступінь, який є ракетою-носієм Super Heavy (верхній ступінь є космічним кораблем), досяг висоти 65 км і повернувся назад зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. Перед приземленням ракета-носій знову запустила двигуни і сповільнилася, поки не зависла над стартовою вежею, з якої її запустили лише 7 хвилин тому. Маніпулятори схопили гігантську ракету-носій, що сталося вперше. Таким чином було доведено, що Starship можна використовувати повторно. Цей прорив знаменує собою нову віху в історії досліджень космосу, і в цих космічних перегонах NASA вже програє SpaceX, пише The Guardian.

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Чергове успішне випробування ракетної системи Starship ознаменувало собою початок нової ери доступних важких ракет, які можуть скоротити витрати на наукові дослідження в космосі, кажуть експерти.

Компанія Ілона Маска вже знизила вартість виведення корисного навантаження на навколоземну орбіту в 10 разів. Щойно Starship, найпотужніша з коли-небудь створених ракет, яка створена для повторного використання, буде повністю введена в експлуатацію наприкінці цього року, можна очікувати подальшого скорочення вартості польотів у космос.

Передбачається, що ракета Starship зможе виконувати запуски в космос кожні два або три тижні. Інженери SpaceX навчилися відновлювати і повторно використовувати головний ступінь Starship і зроблять те саме з її верхнім ступенем, тобто космічним кораблем, цього року, вважають експерти.

Перед приземленням ракета-носій знову запустила двигуни і сповільнилася, доки не зависла над стартовою вежею, з якої її запустили лише 7 хвилин тому Фото: Starship

Загалом на цей рік заплановано 25 польотів, що є напрочуд амбітною програмою. Для вчених переваги Starship очевидні. Вартість місій у космос може ще більше знизиться, що дасть змогу проводити дослідження в космосі, які вчені просто не могли собі дозволити.

Успіх Starship може погубити ракету-носій Space Launch System (SLS), створену NASA. Це надзвичайно дорога ракета, яку до того ж можна використовувати тільки один раз. Вартість кожного запуску оцінюють у мільярди доларів, тоді як запуск Starship оцінюють лише в 10 млн доларів. Багато вчених пророкують, що Starship зробить SLS непотрібною ракетою протягом кількох років.

Ракета Space Launch System Фото: wikipedia

Ілон Маск покладає великі надії на Starship, і вони пов'язані не стільки з його науковими устремліннями, скільки з його планами використовувати гігантську ракету для початку можливої колонізації Марса. У вересні минулого року Маск пообіцяв, що SpaceX запустить перші безпілотні ракети Starship на Марс через два роки. У разі успіху за ними підуть пілотовані польоти через чотири роки. Зрештою, Маск припускає, що протягом 30 років на Марсі може бути створена колонія з населенням до мільйона осіб.

Деякі вчені скептично ставляться до цього плану Маска, адже сама подорож на Марс, а також створення колонії на практично непридатній для життя планеті є складним завданням.

Фокус уже писав про те, що 2027 року космічний корабель Starship допоможе астронавтам NASA здійснити першу в ХХI столітті висадку на поверхню Місяця.

Також Фокус писав про те, що Ілон Маск також планує використовувати ракету Starship для переміщення пасажирів на Землі. Політ між континентами може займати від 30 до 40 хвилин.