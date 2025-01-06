Як торнадо на Землі: NASA показало знімок руху пилових дияволів на Марсі (фото)

Ці марсіанські пилові вихори формуються, рухаються поверхнею Червоної планети і розсіюються, перш ніж їхнє місце займають інші.

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NASA показало новий знімок Марса, на якому закарбовано постійну активність так званих пилових дияволів, що кружляють поверхнею Червоної планети. Ці величезні пилові вихори формуються, переміщаються поверхнею і зникають, перш ніж їхнє місце посідають інші подібні явища, пише SciencencеAlert .

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Знімок було отримано за допомогою камери HiRISE, встановленої на борту космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Марса. На ньому показано поверхню Марса, де пилові вихори залишили свій слід на ландшафті. Вчені вивчають траєкторії руху і швидкість, з якою пил накопичується на Марсі, що допомагає їм краще зрозуміти атмосферні процеси на Червоній планеті.

Марс часто називають Червоною планетою через її червонуватий колір, який виникає через оксид заліза в ґрунті. Атмосфера Марса тонка і в основному складається з вуглекислого газу, що сприяє холодному клімату із середньою температурою приблизно мінус 60 градусів Цельсія.

Ці марсіанські пилові вихори формуються, рухаються поверхнею Червоної планети і розсіюються, перш ніж їхнє місце займають інші Фото: NASA

Поверхня Марса вкрита рівнинами, згаслими вулканами і великими каньйонами. Геологічні дані свідчать про те, що на Марсі колись була рідка вода і більш щільна атмосфера, що передбачає можливість існування життя в минулому.

Атмосфера Марса також складається з невеликої кількості азоту, аргону і кисню. Ця розріджена атмосфера має щільність лише близько 1% від щільності атмосфери Землі, а тому люди не можуть жити на поверхні Червоної планети без використання спеціальних укриттів.

Марс часто називають Червоною планетою через її червонуватий колір, який виникає через оксид заліза в ґрунті Фото: NASA

Незважаючи на те, що атмосфера Марса тонка, вона дуже активна і одним із найбільш захопливих її явищ є виникнення пилових дияволів. Ці закручені стовпи пилу і повітря, які схожі на торнадо на Землі.

Атмосфера Марса тонка і здебільшого складається з вуглекислого газу, що сприяє холодному клімату із середньою температурою приблизно мінус 60 градусів Цельсія Фото: NASA

Ці пилові вихори утворюються, коли поверхня Марса нагрівається і змушує тепле повітря швидко підніматися вгору, втягуючи частинки пилу в обертовий стовп. Пилові дияволи можуть бути різного розміру: від невеликих нешкідливих вихорів до величезних вихорів шириною в кілометр, які можуть існувати годинами.

Пилові дияволи можуть бути різного розміру: від невеликих нешкідливих вихорів до величезних вихорів завширшки в кілометр, які можуть існувати годинами Фото: NASA

Пилові дияволи допомагають перерозподіляти пил поверхнею планети, керуючи її погодними умовами і навіть марсіанським кліматом.

Це атмосферне явище може бути корисним для космічних апаратів на Марсі, але також може становити для них загрозу. Пилові вихори можуть сприяти накопиченню пилу на поверхні апаратів, але також можуть його забирати геть. Пил особливо шкідливий для сонячних панелей роботизованих апаратів, адже він знижує кількість одержуваного сонячного світла, необхідного для виробництва електроенергії.

Як уже писав Фокус, ракета Starship Ілона Маска перемагає NASA в космічній гонці. Найпотужніша ракета у світі, створена компанією SpaceX, має скоротити вартість космічних місій, залишивши NASA позаду.

Також Фокус писав про те, що, як з'ясували вчені, один з головних компонентів організму людини довгий час перебував за межами нашої галактики. При цьому створений він був все ж у Чумацькому Шляху, але потім був викинутий за межі галактики.