У Всесвіті відбувається щось незрозуміле: відкриття вказує на нову фізику

Нові дані показують невідповідність між спостереженнями за космосом і стандартною моделлю розвитку Всесвіту.

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Астрофізики провели ретельний аналіз нещодавно отриманих даних про Всесвіт, зокрема, що стосується його великомасштабних структур, таких як скупчення галактик. У результаті було виявлено невідповідності у формуванні космічних структур у Всесвіті, що натякає на існування нової фізики. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Phys.

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Спостереження за Всесвітом не відповідають головній моделі космосу

Стандартна космологічна модель Лямбда-CDM описує розвиток Всесвіту впродовж 13,8 мільярдів років його історії, а також розширення космосу і структуру Всесвіту. Стандартна модель включає в себе холодну темну матерію, звичайну матерію, випромінювання, а також космологічну постійну — темну енергію. Остання вважається незмінною з плином часу і відповідає за прискорене розширення Всесвіту.

Стандартна космологічна модель успішно пояснює багато спостережень за космосом, включно з великомасштабною структурою Всесвіту. Але вона не може пояснити космічну інфляцію, тобто період первинного розширення Всесвіту відразу після Великого вибуху, природу темної енергії і темної матерії.

Нещодавні спостереження за космосом показали, що існують аномальні явища, які не узгоджуються з моделлю Лямбда-CDM. Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, чи справді ці дані вказують на існування нової фізики.

Нові дані показали невідповідність між прямими і непрями вимірами швидкості розширення Всесвіту, невідповідність між прямими і непрямими вимірами накопичення матерії для формування великомасштабних структур, а також ознаки того, що темна енергія не є постійною протягом тривалих періодів історії космосу.

Аналіз даних показав, що зростання космічних великомасштабних структур відбувається з меншою швидкістю, ніж передбачає стандартна космологічна модель. Водночас астрофізики не виявили доказів того, що темна енергія може змінюватися з часом, а отже, вона все ж таки є космологічною постійною.

Що стосується швидкості розширення Всесвіту, то вона не узгоджується з даними спостережень у локальному космосі, тобто на дуже великих відстанях вона інша.

Аналіз даних показав, що зростання космічних великомасштабних структур відбувається з меншою швидкістю, ніж передбачає стандартна космологічна модель Фото: Live Science

У Всесвіті, можливо, існує нова фізика

За словами астрофізиків, однією з найбільших проблем виявилося виявлення більш повільного зростання космічних структур у пізньому Всесвіті порівняно зі зростанням у ранньому Всесвіті. Навіть наявність змін у темній енергії не може цього пояснити, хоча вчені, як уже було сказано вище, вважають, що цих змін немає.

Те, що уповільнене зростання космічних структур є випадковістю, має дуже невеликі шанси — приблизно 1 до 300 000. Це означає, що у Всесвіті відбувається щось незрозуміле і це може бути ознакою існування нової фізики, кажуть автори дослідження.

Можливо, це пов'язано із загадковою природою темної матерії, яка може складатися з гіпотетичних частинок аксіонів, або ж природою темної матерії, яка якимось чином взаємодіє сама з собою або ж зі звичайною матерією не тільки за допомогою гравітації. Астрофізики вважають, що це могло б пояснити уповільнене зростання масштабних космічних структур.

Результати дослідження кидають виклик поточному розумінню формування всієї космічної структури і, зокрема, стандартної космологічної моделі. Астрофізики кажуть, що потрібні нові дані, які могли б прояснити ситуацію і показати, чи потрібно змінювати уявлення про великомасштабні структури у Всесвіті.

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