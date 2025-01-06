Чи можуть бути населені пустельні планети з "Дюни" і "Зоряних воєн": у NASA є відповідь (фото)

Нове дослідження вчених з NASA може стати великим розчаруванням для фанатів фантастичних кіновсесвітів.

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Відомо, що письменники-фантасти, а також сценаристи фантастичних фільмів люблять наповнювати пустельні планети різноманітними формами життя. Такі світи займають центральне місце в таких блокбастерах, як "Дюна" і "Зоряні війни". Фанати цих кіновсесвітів, ймовірно, будуть розчаровані тим, що з'ясували вчені з NASA щодо того, чи можуть бути такі пустельні планети населеними, пише Space.

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Безплідний, пустельний ландшафт планети Арракіс, де відбувається дія фільмів "Дюна", кишить тисячами смертоносних піщаних черв'яків. Але навіть на пустельних планетах, розташованих у зонах населеності своїх зірок, де могли б розвинутися позаземні види, життя навряд чи виживе. Це пов'язано з тим, що ці планети дуже швидко втрачають більшу частину своєї води, вважають учені.

Планета Арракіс. Кадр із фільму "Дюна Фото: Скриншот

Автори дослідження кажуть, що планетам, які вважаються придатними для життя, ймовірно, потрібна вода на поверхні з класичних причин, але тільки з цього. Учені з'ясували, що вода відіграє ключову роль у запобіганні коливань температури на планеті. Життя на Землі, як правило, вимагає відносно стабільної температури для виживання, тож, імовірно, те ж саме відбувається і на інших світах, якщо йдеться про життя, яке ми знаємо.

Такі пустельні планети, на яких води значно менше, ніж в одному океані Землі, можуть бути звичайним явищем у всьому Всесвіті. Як показало моделювання, існує порогова кількість води, необхідна для підтримання стабільного клімату. Навіть якщо планета перебуває в зоні населеності своєї зірки, де умови дають змогу підтримувати помірний клімат і рідку воду, якщо вона має надто малі запаси води, вона переходить у непридатний для життя стан, кажуть учені.

Планета Татуїн. Кадр із фільму "Зоряні війни" Фото: Скриншот

Дослідники дійшли висновку, що планети, подібні до Землі, з великою кількістю води, як правило, залишаються стабільними з точки зору клімату протягом приблизно 4,5 млрд років. Але планети з невеликою кількістю води, мабуть, в кінцевому підсумку втрачають цю воду і стають нестабільними. Планети, поверхня яких покрита водою менш ніж на 10%, особливо схильні до ризику.

На більшості гарячих планет з деякою кількістю поверхневої води також є дощові хмари, які допомагають регулювати кількість вуглекислого газу в атмосфері, тим самим охолоджуючи їх. Втрата такого вмісту води може призвести до порушення вуглецевого циклу, коли вивітрювання силікатів припиняє видалення вуглекислого газу з атмосфери, і планета зазнає некерованої зміни клімату.

Це сталося на Венері, яка колись була населеною і там були океани з рідкої води, як вважають учені. Але тепер це гаряча пустеля. Якби інші потенційно населені пустельні світи втратили воду так само, як це зробила Венера, малоймовірно, що будь-яке життя могло б вижити на цих планетах. Це стосується Арракіса з "Дюни" або Татуїна із "Зоряних воєн".

Водночас науковці кажуть, що їхні прогнози щодо населеності таких пустельних світів ґрунтуються на розумінні еволюції на Землі та того, яким може бути життя взагалі. Також учені припускають, що живі істоти на таких пустельних планетах, як це показано у фільмах, могли бути завезені на ці планети і могли бути генетично модифіковані, щоб вижити.

Але місцеве життя не могло б виникнути і тим паче еволюціонувати на таких пустельних світах, вважають учені.

Як уже писав Фокус, у Всесвіті відбувається щось незрозуміле і недавнє відкриття вказує на нову фізику. Нові дані показують невідповідність між спостереженнями за космосом і стандартною моделлю розвитку Всесвіту.

Також Фокус писав про те, яка температура на Місяці. Можливо, це найхолодніше місце в Сонячній системі, але температура там різко змінюється.