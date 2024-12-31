$2000 за ночь: Илон Маск переехал поближе к Дональду Трампу, чтобы видеть его каждый день

Маск, поддержавший Трампа во время предвыборной кампании, фактически стал правой рукой новоизбранного главы Белого дома. Подобная близость уже не на шутку раздражает соратников политика, однакто тот не намерен пока что отдалять от себя скандального миллиардера.

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Генеральный директор Tesla и без пяти минут сопредседатель нового Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск арендует коттедж под названием "Баньян" на территории эксклюзивного клуба Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида). Техномагнат платит по $2000 за одну ночь в доме, получая за это возможность в любое время встретиться с новоизбранным президентом США, пишет Daily Mail. Таким образом он уже успел поприсутствовать на его встречах с различными важными людьми, среди которых были премьер-министр Канады Джастин Трюдо и основатель Amazon Джефф Безос.

По информации таблоида, коттедж находится прямо за пределами главной резиденции Трампа. Ранее он использовался бывшим спикером Палаты представителей Джоном Бенером. Такжена территории курорта Мар-а-Лаго часто останавливался будущий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Маск, которого в шутку называют "первой леди Трампа" из-за его беспрецедентной близости к политику, после победы республиканца практически не отходит от него. Более Илон и его мать, Мэй Маск, провели День благодарения в Мар-а-Лаго с семьей Трампа и такими звездами, как Сильвестр Сталлоне. Такое тесное общение республиканца и бизнесмена раздражает многих людей.

Миллиардера часто видели на совещаниях персонала и даже во время телефонных разговоров с высокопоставленными лицами. Кроме того, он пригласил своих сотрудников присоединиться к команде по переходу. По данным The New York Times, его работники были частью процесса проверки Трампа при найме старших членов администрации. Поговаривают, что с Маском часто ездят по крайней мере двое его детей. Шивон Зилис, бывшая сотрудница Neuralink, которая воспитывала одного из его 11 детей, также находилась в здании вместе с их нянями.

Близкая дружба Трампа и Маска уже стала предметом насмешек, особенно после того, как политик случайно опубликовал в соцсети личное послание Илону, перепутав ленту и чат.

"Где ты? Когда ты приедешь в "Центр Вселенной", Мар-а-Лаго?. Билл Гейтс попросил навестить его в пятницу вечером. Мы скучаем по тебе и x! Новогодняя ночь будет удивительной" – написал он.

В последний раз Маска видели с Трампом на футбольном матче Армии и ВМС в Мэриленде 14 декабря.

Несмотря на дружбу с новоизбранным президентом, Илон уже нарвался на критику после того, как высказался против мигрантской политики Трампа, который пообещал депортировать из США нелегальных мигрантов. Он, сам выходец из Южной Африки, выступил в защиту квалифицированных специалистов из-за рубежа.

"Число людей, которые являются суперталантливыми инженерами И супермотивированными в США, слишком мало. Существует постоянная нехватка талантливых инженеров. Это фундаментальный ограничивающий фактор в Кремниевой долине. Если вы заставите лучших специалистов мира играть за другую сторону, Америка проиграет. Конец истории", – заявил он.

Но критики Маска утверждали, что американские компании злоупотребляли визами H1-B, чтобы привлекать иностранных рабочих вместо того, чтобы нанимать квалифицированных американских рабочих.

После выборов Трамп несколько раз шутил о том, как он не может избавиться от Маска, который стал главным союзником, сборщиком средств и организатором успешной победы президента на предвыборной кампании над Камалой Харрис. На встрече республиканцев в Палате представителей на Капитолийском холме он пошутил:

"Илон не вернется домой. Я не могу избавиться от него. Пока он мне не перестанет нравиться".

Ранее Фокус писал, сколько власти может получить Илон Маск при Трампе.