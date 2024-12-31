$2000 за ніч: Ілон Маск переїхав ближче до Дональда Трампа, щоб бачити його щодня

Маск, який підтримав Трампа під час передвиборчої кампанії, фактично став правою рукою новообраного голови Білого дому. Така близькість уже не на жарт дратує соратників політика, однак той не має наміру поки що віддаляти від себе скандального мільярдера.

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Генеральний директор Tesla і без п'яти хвилин співголова нового Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск орендує котедж під назвою "Баньян" на території ексклюзивного клубу Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида). Техномагнат платить по $2000 за одну ніч у будинку, отримуючи за це можливість у будь-який час зустрітися з новообраним президентом США, пише Daily Mail. У такий спосіб він уже встиг бути присутнім на його зустрічах із різними важливими людьми, серед яких були прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і засновник Amazon Джефф Безос.

За інформацією таблоїда, котедж розташований просто за межами головної резиденції Трампа. Раніше він використовувався колишнім спікером Палати представників Джоном Бенером. Також на території курорту Мар-а-Лаго часто зупинявся майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Маск, якого жартома називають "першою леді Трампа" через його безпрецедентну близькість до політика, після перемоги республіканця практично не відходить від нього. Понад Ілон і його мати, Мей Маск, провели День подяки в Мар-а-Лаго з сім'єю Трампа і такими зірками, як Сильвестр Сталлоне. Таке тісне спілкування республіканця і бізнесмена дратує багатьох людей.

Мільярдера часто бачили на нарадах персоналу і навіть під час телефонних розмов з високопоставленими особами. Крім того, він запросив своїх співробітників приєднатися до команди з переходу. За даними The New York Times, його працівники були частиною процесу перевірки Трампа під час найму старших членів адміністрації. Подейкують, що з Маском часто їздять принаймні двоє його дітей. Шивон Зіліс, колишня співробітниця Neuralink, яка виховувала одного з його 11 дітей, також перебувала в будівлі разом з їхніми нянями.

Близька дружба Трампа і Маска вже стала предметом насмішок, особливо після того, як політик випадково опублікував у соцмережі особисте послання Ілону, переплутавши стрічку і чат.

"Де ти? Коли ти приїдеш у "Центр Всесвіту", Мар-а-Лаго?. Білл Гейтс попросив провідати його в п'ятницю ввечері. Ми сумуємо за тобою і x! Новорічна ніч буде дивовижною," – написав він.

Востаннє Маска бачили з Трампом на футбольному матчі Армії і ВМС у Мериленді 14 грудня.

Попри дружбу з новообраним президентом, Ілон уже нарвався на критику після того, як висловився проти мігрантської політики Трампа, який пообіцяв депортувати зі США нелегальних мігрантів. Він, сам виходець із Південної Африки, виступив на захист кваліфікованих фахівців з-за кордону.

"Кількість людей, які є суперталановитими інженерами І супермотивованими в США, занадто мала. Існує постійна нестача талановитих інженерів. Це фундаментальний обмежувальний фактор у Кремнієвій долині. Якщо ви змусите найкращих фахівців світу грати за іншу сторону, Америка програє. Кінець історії", – заявив він.

Але критики Маска стверджували, що американські компанії зловживали візами H1-B, щоб залучати іноземних робітників замість того, щоб наймати кваліфікованих американських робітників.

Після виборів Трамп кілька разів жартував про те, як він не може позбутися Маска, який став головним союзником, збирачем коштів і організатором успішної перемоги президента на передвиборчій кампанії над Камалою Гарріс. На зустрічі республіканців у Палаті представників на Капітолійському пагорбі він пожартував:

"Ілон не повернеться додому. Я не можу позбутися його. Поки він мені не перестане подобатися".

Раніше Фокус писав, скільки влади може отримати Ілон Маск за Трампа.