В Великобритании скандал из-за изнасилований, Маск требует смены правительства: что происходит

В Британии разгорелся скандал из-за систематических преступлений в целом ряде городов, которые игнорировались полицией и местными властями. В горячую дискуссию вступил миллиардер Илон Маск, который требует новых выборов и обвиняет премьера в соучастии.

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Американский миллиардер и техномагнат Илон Маск выступил за то, чтобы правительство Великобритании распустили на фоне скандала. Об этом известно из его публикаций в соцсети X (ранее — Twitter) от 3 января.

Что говорит Маск

Маск обвинил британского премьер-министра Кира Стармера, который в 2008-2013 годах возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя, как соучастника изнасилований.

"Стармер должен уйти, и он должен столкнуться с обвинениями в соучастии в худшем массовом преступлении в истории Британии", — заявил миллиардер.

Фото Илона Маска Фото: Getty Images

Также он сделал репост новости с громким заголовком о "более миллиона детей-жертв" и "национальной трагедии". В ней говорится, что тысячи уязвимых девушек были преданы учреждениями, призванными их защищать, а "коррупция в полиции, халатность совета и политическая трусость" позволяли преступникам действовать безнаказанно.

"Худшее массовое преступление против народа Великобритании", — подчеркнул Маск.

Он выступил за "национальное расследование сейчас" и поддержал идею, чтобы британский король распустил парламент, назначив всеобщие выборы.

"Народ Британии вообще не хочет этого правительства. Новые выборы", — написал миллиардер.

В Axios подсчитали, что за несколько дней Маск опубликовал не менее 60 постов, в которых обвинял Стармера, поддерживал ультраправую "Партию реформ" и призывал к смене правительства.

Маску ответили

В BBC передали, что теневой министр здравоохранения от Лейбористской партии, Уэс Стритинг обвинил Маска в дезинформации. Он заверил, что правительство "очень серьезно относится к проблеме сексуальной эксплуатации детей" и предложил миллиардеру поработать вместе в борьбе с этим.

В то же время британский министр здравоохранения Эндрю Гвинн указал на предыдущие расследования скандалов с сексуальным насилием.

"Наступает момент, когда нам не нужны дополнительные расследования, и если бы Илон Маск действительно обратил внимание на то, что происходит в этой стране, он мог бы признать, что запросы уже были", — отметил он.

Также Гвинн посоветовал миллиардеру "сосредоточиться на проблемах по другую сторону Атлантики".

Почему произошел скандал

Как пояснили в The Telegraph, всплыла информация о банде мужчин, причастной к изнасилованиям и жестокому обращению с девочками в возрасте до 12 лет. Преступления происходили в Олдхэме и Рочдейле, но виновных наказали только спустя годы.

Эта история разоблачила равнодушие правоохранителей и чиновников к жертвам банд, многие члены которых были пакистанского или бангладешского происхождения. Наконец состоялось независимое расследование, которое стало ответом на информацию, что местный совет покрывал преступников. В частности, изучались данные о том, что детей насиловали в детских домах, кальянных барах и такси.

Расследование, опубликованное в 2022 году, не нашло доказательств системного сокрытия властями преступлений, но указало на фундаментальные недостатки в работе над защитой детей. В заключении говорилось, что это привело к тому, что некоторые насильники остались на свободе дольше, чем должны были бы.

Один из примеров преступлений, опубликованных в СМИ: девочка Софи в октябре 2006 года зашла в участок, чтобы заявить о сексуальном насилии, но сотрудник обвинил ее в нетрезвом состоянии и приказал уходить. После этого полицейские позволили ребенку покинуть помещение, несмотря на двух мужчин, которые ждали ее под дверью. Далее эти мужчины изнасиловали девочку в машине и выбросили ее на улицу, где ее подобрал и изнасиловал в доме другой мужчина. Затем она села в такси, водитель пообещал помочь, но вместо этого отвез в дом, где групповые изнасилования продолжились.

В BBC передали, что многочисленные расследования касались изнасилований бандами также в Корнуолле, Дербишире и Бристоле. Расследователи установили, что в Ротерхэме за 16 лет подверглись сексуальному насилию 1400 детей, и большинство насильников были британцами пакистанского происхождения.

В Телфорде в течение 40 лет жестокому обращению подверглись до 1000 девушек, и некоторые дела тормозили из-за "нервозности относительно расы". В Олдхэме началось расследование только после того, как слухи об изнасиловании попали в сеть.

В 2022 году был опубликован отчет по результатам независимого расследования сексуального насилия над детьми, который объединил несколько уже проведенных расследований с собственными. Однако в 2024 году руководительница расследования Алексис Джей заявила о разочаровании из-за того, что ни одну из 20 ее рекомендаций не реализовали за более чем два года.

После того, как министр внутренних дел Великобритании Джесс Филлипс отклонила запрос Совета Олдхэма о расследовании под руководством правительства относительно сексуальной эксплуатации детей, консерваторы призвали к полному национальному общественному расследованию "скандала с бандами изнасилования".

Напомним, Гренландия заявила, что хочет независимости. Она была колонией Дании до 1953 года и получила право провозгласить независимость благодаря голосованию в 2009 году.

3 января в Приднестровье ввели веерные отключения света. В местном Министерстве экономического развития заявили, что в республике "стоят все промышленные предприятия" кроме продовольственных.