"Беспрецедентный энергетический кризис": в Приднестровье будут выключать свет по графику

В первый день 2025 года Украина прекратила транзит вражеского газа, и это нанесло удар по Приднестровью. В республике остановилась работа почти на всех предприятиях, а в городах и селах вводят графики отключений.

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3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии. Это произошло на фоне прекращения газоснабжения, ведь Украина прекратила транзит. Деталями поделились в Министерстве экономического развития ПМР.

Пресс-служба объяснила, что жители республики потребляют больше света, чем вырабатывает энергосистема.

Населенные пункты Приднестровья разделили на четыре группы, каждую из них будут выключать на один час. В целом отключения будут действовать с 18:00 до 22:00. Обесточивание гарантированы как предприятиям, так и целым районам, селам и даже центру второго по величине города Тирасполь.

Также жителей республики предупредили, что из-за особенностей процесса отключения или включения света возможны задержки до 30 минут.

Ранее, 2 января, глава министерства Сергей Оболоник жаловался, что в Приднестровье "стоят все промышленные предприятия", за исключением продовольственных. По его словам, другим объектам не хватает энергетического ресурса.

Министр пообещал, что при поддержке государства предприятия смогут отгрузить уже готовую продукцию, а до 5 января станут понятны объемы потребления электричества бытовым сектором. Ситуацию он описал как управляемую и прогнозируемую, но отметил, что если проблема с газом не будет решена, промышленность потеряет способность перезапускаться.

"Из-за прекращения поставок газа Приднестровье столкнулось с беспрецедентным энергетическим кризисом", — передали местные журналисты.

Напомним, во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа через свою территорию.

Уже утром 1 января стало известно, что транзит прекращен. В Минэнергетики заверили, что международные партнеры были об этом уведомлены своевременно.