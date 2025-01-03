"Безпрецедентна енергетична криза": у Придністров'ї вимикатимуть світло за графіком

У перший день 2025 року Україна припинила транзит ворожого газу, і це завдало удару по Придністров’ю. У республіці зупинилась робота майже на всіх підприємствах, а у містах і селах запроваджують графіки відключень.

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3 січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії. Це відбулося на тлі припинення газопостачання, адже Україна припинила транзит. Деталями поділились у Міністерстві економічного розвитку ПМР.

Пресслужба пояснила, що мешканці республіки споживають більше світла, ніж виробляє енергосистема.

Населені пункти Придністров’я розділили на чотири групи, кожну з них вимикатимуть на одну годину. Загалом відключення діятимуть з 18:00 до 22:00. Знеструмлення гарантовані як підприємствам, так і цілим районам, селам і навіть центру другого за розмірами міста Тирасполь.

Також жителів республіки попередили, що через особливості процесу відключення або включення світла можливі затримки до 30 хвилин.

Раніше, 2 січня, голова міністерства Сергій Оболонік скаржився, що у Придністров’ї "стоять всі промислові підприємства", за винятком продовольчих. З його слів, іншим об’єктам бракує енергетичного ресурсу.

Міністр пообіцяв, що за підтримки держави підприємства зможуть відвантажити вже готову продукцію, а до 5 січня стануть зрозумілі обсяги споживання електрики побутовим сектором. Ситуацію він описав як керовану і прогнозовану, але зазначив, що якщо проблема з газом не буде розв’язана, промисловість втратить здатність перезапуститись.

"Через припинення постачання газу Придністров'я зіткнулося з безпрецедентною енергетичною кризою", — передали місцеві журналісти.

Нагадаємо, під час пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу через свою територію.

Вже зранку 1 січня стало відомо, що транзит припинений. У Міненергетики запевнили, що міжнародні партнери були про це повідомлені своєчасно.