"Різдвяне перемир'я" Орбана, погрози Путіна та мобілізація: головні заяви Зеленського (відео)

Президент Володимир Зеленський озвучив умови для припинення вогню та розкрив деталі ультиматуму, поставленого Росією. З його слів, лідер РФ Володимир Путін — "старий фантазер", який живе "у своєму акваріумі".

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Президент Володимир Зеленський 19 грудня провів пресконференцію. Фокус зібрав головні його заяви з брифінгу.

Про Путіна

Зеленський відповів на погрози лідера Росії Володимира Путіна застосувати нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по столиці.

"Ви бачите, з ким ми маємо справу? Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Так, сьогодні, є вже відео, можете подивитись. Путін каже, що "ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву "Орешником", цією новою ракетою, а вони нехай поставлять протиракетну оборону, ну і подивимося, що буде". Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", — заявив він.

Також президент відповів на готовність Путіна вести переговори на основі так званих реалій на землі та Стамбульських угод здивуванням, що у Москві його перестали вважати нелегітимним. Він наголосив, що ніяких Стамбульських угод ніколи не було.

"Був ультиматум РФ в перший же день щодо окупації нашої держави, у 2022 році. І їх гінці по різних напрямках, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму", — пояснив Зеленський.

Він зазначив, що гінців в Україні вже немає — втекли у Росію або за кордон, а Київ на ультиматум не погодився. Лідер наголосив, що жодних угод не існувало і нічого не було підписано. З його слів, до ультиматуму Кремля належали так звані демілітаризація та денацифікація.

"Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрям розвитку — не Європа, не НАТО, а напрям у РФ, щоб вони керували нашою державою, позбавили нас незалежності. І ця людина говорить, що це — якісь угоди. Просто старий фантазер, ну реально, він живе в іншому світі, у своєму акваріумі", — додав Зеленський.

Про припинення вогню

Він запевнив, що Україна хоче закінчити війну й зупинити Путіна. Однак країна не може жити в замороженому конфлікті, а люди мають знати, що буде після припинення вогню. Києву потрібні гарантії безпеки та сильна позиція.

Президент уточнив, що сильна позиція — це стабільний фронт без просування ворога та фінансова підтримка України. З його слів, потрібно закінчити війну так, щоб потім не було "сюрпризів".

Водночас політик зазначив, що європейських гарантій буде недостатньо Україні і це неможливо обговорювати лише з лідерами ЄС. Справжні гарантії — це НАТО, але на шляху до цього також потрібні якісь гарантії безпеки.

Про Орбана

На запитання про "різдвяне перемир’я", запропоноване прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, Зеленський відповів, що не мав з ним розмови. Він наголосив, що ініціативи, пов’язані з життям українців, про які Київ дізнається зі ЗМІ — це несерйозно. Він зауважив, що Орбана ніхто не уповноважував на перемовини із Росією.

"Його відносини з Путіним, вони занадто теплі для того, щоби ставити Путіна на місце", — заявив лідер.

На його думку, "різдвяне перемир’я" більше схоже на політичний піар.

Про газ

Зеленський повідомив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу через свою територію.

"Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробити на нашій крові", — пояснив він.

Якщо буде йтися про газ іншої країни, не Росії, Київ готовий до обговорення пропозицій. Однак це не має бути фактично російський газ, який постачається через посередника.

"Ми не дамо можливості додаткових заробітків РФ на цій війні", — наголосив президент.

Про мобілізацію

У відповідь на запитання про зниження мобілізаційного віку Зеленський попросив уявити людину без зброї та спитав, чи має значення її вік. Він запевнив, що жодної різниці немає. Зі слів лідера, партнери звертають увагу на фізичні можливості, а Київ — на "голі бригади", тобто не укомплектовані зброєю.

"Друга історія — мені здається, що це, знаєте, не дуже справедливо", — зауважив він.

Президент розповів, що рік тому зі США і європейськими партнерами домовлялися про тренування 14 бригад (мінімум 12) за кордоном. Була чітка таблиця, як бригади будуть розподілені, щоби вони тренувалися разом, усім колективом.

"І на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку ми тренували у Франції, і одну бригаду, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині. Тренують США, до речі. І якщо з цього блоку ми маємо з вами дві бригади, ми говоримо тут про зброю, а не про людей", — заявив він.

Зеленський запевнив, що є брак зброї, а не особового складу. Також він звернув увагу на те, що в сучасних реаліях важливі технології.

Нагадаємо, у Росії повідомили про завершення переозброєння однієї з дивізій на гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард". У ворожій армії заявили про його унікальні характеристики. Фокус розібрався, що відомо про цю систему та чи дійсно "аналогів немає".

Президент РФ Володимир Путін запевнив росіян, що ЗСУ будуть вибиті з Курської області, та заявив про рух свого війська до "виконання першочергових завдань" так званої СВО, тобто повномасштабної війни в Україні.