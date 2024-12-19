Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною і компромісів: Стефанчук відповів

Голова українського парламенту говорить, що Україна готова розглядати пропозиції партнерів, але не потребує "миротворчих ініціатив від інших осіб".

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Президент РФ Володимир Путін під час прямої лінії 19 грудня заявив, що "Росія готова до переговорів і компромісів". Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу того ж дня відповів на це, що перемовини про мир можна буде розпочати виключно з урахуванням думки та інтересів України як жертви агресії, повідомляють "Українські новини".

Спікер українського парламенту зазначив, що його позиція щодо війни лишається незмінною. Україна як жертва російської агресії та одна з країн-співзасновниць Організації Об’єднаних Націй вимагає повернення до дотримання статуту ООН, і це відображено у формулі миру президента України Володимира Зеленського, сказав Стефанчук.

"Формула цього повернення — це формула миру президента України Володимира Зеленського. Ми готові розглядати інші ініціативи з нашими партнерами. Ми не потребуємо інших, так званих, миротворчих ініціатив від інших осіб, які пишуться без урахування думки України", — відповів голова ВР на питання щодо заяви Путіна про компроміси.

Він додав, що у формуванні підходу до завершення війни та встановлення миру вирішальною повинна бути виключно думка України.

Нагадаємо, під час прямої ліні 19 грудня Путін також заявляв, ЗС РФ рухаються до завершення "СВО" і скоро виб'ють ЗСУ з Курської області, хоча коли саме це станеться — не уточнив.

Також президент країни-агресорки запропонував вдарити "Орешником" по Києву, щоб перевірити можливості західних систем ППО та ПРО.