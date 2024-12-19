ЗС РФ рухаються до завершення "СВО" і вибивають ЗСУ з Курської області, — Путін (відео)

За словами російського президента, захід ЗСУ в Курську область не мав жодного військового сенсу, як і їхні спроби втриматися там, кидаючи найкращі штурмові групи української армії.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що збройні сили України будуть повністю вибиті з території Курської області, проте не назвав конкретних термінів. Про це російський лідер заявив під час "Прямої лінії".

"Наші хлопці просто зараз ведуть бої. Захід ЗСУ в Курську область не мав жодного військового сенсу, як і їхні спроби втриматися там, кидаючи найкращі штурмові групи. Однак це відбувається. Ми їх абсолютно точно виб'ємо. Абсолютно точно. По-іншому бути не може", — підкреслив глава РФ.

Російська армія, за його твердженням, не тільки стабілізує ситуацію, а й активно просувається, звільняючи території значними площами. "Мова йде не про 100 або 200 метрів, а про квадратні кілометри", — зазначив Путін. Він також охарактеризував те, що відбувається, як "класику бойових дій": спочатку українській армії завдають серйозних втрат, потім починається просування вперед.

"Бойові дії — це складна річ. Ми рухаємося до виконання першочергових завдань, позначених на початку спеціальної військової операції. Це складний процес, але результат буде досягнуто", — додав президент.

Путін підкреслив, що всі руйнування, спричинені діями ЗСУ, буде відновлено. Постраждалі жителі отримають житлові сертифікати, а бійці, які беруть участь у бойових діях, отримають усі належні виплати, включно з перерахунками за минуле.

"Росія виконає свої зобов'язання перед кожним громадянином і бійцем", — запевнив президент.

Нагадаємо, 19 грудня генерал-лейтенант Кіт Келлог, майбутній представник обраного президента США Дональда Трампа з питань України, заявив, що вважає, що Україна і РФ готові говорити про мир.