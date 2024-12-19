ВС РФ движутся к завершению "СВО" и выбивают ВСУ из Курской области, — Путин (видео)

По словам российского президента, заход ВСУ в Курскую область не имел никакого военного смысла, как и их попытки удержаться там, бросая лучшие штурмовые группы украинской армии.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины будут полностью выбиты с территории Курской области, однако не назвал конкретных терминов. Об этом российский лидер заявил в ходе "Прямой линии".

"Наши ребята прямо сейчас ведут бои. Заход ВСУ в Курскую область не имел никакого военного смысла, как и их попытки удержаться там, бросая лучшие штурмовые группы. Однако это происходит. Мы их совершенно точно выбьем. Абсолютно точно. По-другому быть не может", — подчеркнул глава РФ.

Российская армия, по его утверждению, не только стабилизирует ситуацию, но и активно продвигается, освобождая территории значительными площадями. "Речь идет не о 100 или 200 метрах, а о квадратных километрах," — отметил Путин. Он также охарактеризовал происходящее как "классику боевых действий": сначала украинской армии наносятся серьезные потери, затем начинается продвижение вперед.

"Боевые действия — это сложная вещь. Мы движемся к выполнению первостепенных задач, обозначенных в начале специальной военной операции. Это сложный процесс, но результат будет достигнут," — добавил президент.

Путин подчеркнул, что все разрушения, вызванные действиями ВСУ, будут восстановлены. Пострадавшие жители получат жилищные сертификаты, а бойцы, участвующие в боевых действиях, получат все причитающиеся выплаты, включая перерасчеты за прошлое.

"Россия выполнит свои обязательства перед каждым гражданином и бойцом," — заверил президент.

Напомним, 19 декабря генерал-лейтенант Кит Келлог, будущий представитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине заявил, что считает, что Украина и РФ готовы говорить о мире.