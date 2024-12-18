Китайские источники написали, что Путин отправил своего сына воевать: СМИ проверили (фото)

В посте на китайском языке утверждалось, что, как и председатель КНР Мао Цзэдун до него, Владимир Путин отправил своего сына на войну.

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Многочисленные посты в китайских социальных сетях сообщили, что российский президент Владимир Путин разрешил своему сыну воевать в Украине. Об этом пишет Euronews.

В посте на китайском языке утверждалось, что, как и председатель Китая Мао Цзэдун до него, Путин отправил своего сына на войну, и это якобы показывает, что он действительно защищает свою страну. Лидеры предполагаемых "стран-агрессоров" тем временем просто прячут своих детей, согласно утверждению в посте.

В прикрепленном видео показано, как Путин прикрепляет медаль к рубашке молодого человека в военной форме, прежде чем пожать ему руку. В социальных сетях, таких как TikTok, Facebook и X, есть много других постов, в которых делаются похожие заявления о том, что предполагаемого сына Путина отправляют на войну. Почти все они на китайском языке.

Но на самом же деле единственная правда — это упоминание о Мао, который действительно позволил своему сыну Мао Аньину сражаться в Корейской войне, где тот погиб в бою в результате авиаудара в 1950 году.

Поиск по кадру из видео показал фотографии Путина рядом военным на том же мероприятии, подписи к которым раскрыли его личность.

На одном фото российского издания "РИА Новости" мужчина рядом с Путиным назван старшим лейтенантом Степаном Беловым.

Владимир Путин и старший лейтенант Степан Белов

Видео и фото показывают, как Путин награждает его званием героя РФ на церемонии в декабре 2022 года. Кремль также разместил видеозапись того же события на своем сайте.

Различные новостные источники и сайты утверждают, что Белов родился в 1996 году в Октябрьском (Башкортостан).

EuroVerify не удалось выяснить, есть ли у него какие-либо личные связи с Путиным, но нет никаких доказательств того, что он его сын. Семья Путина в значительной степени окутана тайной, но ранее президент РФ подтвердил, что у него две дочери.

Катерина Тихонова и Мария Воронцова находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС. В СМИ давно появились сообщения о том, что у Путина есть дополнительные тайные дети от предыдущих браков и внебрачных связей, ни одно из которых не было подтверждено.

Напомним, что NYT узнала, сколько Путин заплатил за оружие и солдат КНДР.

Также сообщалось, что Юрий Бойко после допроса в СБУ назвал Путина "военным преступником" и призвал политиков к единству.