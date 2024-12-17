Бойко после допроса в СБУ назвал Путина "военным преступником" и призвал политиков к единству (видео)

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", созданной из бывших членов ОПЗЖ, назвал "полным бредом", что заявлениями о "радикалах" намекал на нынешнюю власть. И отметил, что "процессы сноса памятников и пересмотра гуманитарной политики начались во времена президентства Петра Порошенко".

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Во вторник, 17 декабря, народный депутат Украины и глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко сходил на допрос в Службу безопасности Украины после своих последних заявлений о "радикалах", которые переименовывают города, сносят памятники и запрещают русский язык. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбе.

В СМИ появились фото, на которых Бойко в сопровождении охранника направляется в СБУ.

Однако о самом факте допроса СБУ и нардеп не сообщали.

Что заявил Бойко после допроса

После допроса в СБУ политик опубликовал видео в TikTok, в котором назвал российского президента военным преступником.

"Последнее мое заявление вызвало резкую реакцию в обществе, поэтому я хочу сделать несколько объяснений. Во-первых, я точно не хочу, чтобы мои заявления были использованы Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова — я хочу извиниться. И сказать о том, что мы все должны быть объединены, нацелены на победу над внешним врагом и отложить все внутренние разногласия", — сказал Бойко.

Нардеп также призвал всех политиков "объединять страну и людей" и "делать так, чтобы быстрее победили".

Несколькими часами ранее Бойко в комментарии "ВВС-Украина" объяснил, кого имел в виду в своем заявлении о "радикалах". Он назвал "полным бредом", что якобы говорил о нынешней власти и лично президенте Владимире Зеленском. На самом деле он имел в виду пятого президента Петра Порошенко и парамилитарные группы, возникшие после 2014 года.

"Давайте вспомним, что процессы сноса памятников и пересмотра гуманитарной политики начались во времена президентства Петра Порошенко. И он лично, и парамилитарные группы, появившиеся в украинских городах, начали эту политику борьбы с памятниками и травли граждан по языковому или религиозному признакам. Именно эти инициативы уличных активистов мы наблюдаем сегодня по всей Украине", — сказал Бойко.

Напомним, 15 декабря глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде, созданной из бывших членов ОПЗЖ, Юрий Бойко пожаловался на "радикалов" и "запрет говорить на родном языке". После этих заявлений руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас".

Фокус разбирался, о чем свидетельствуют подобные заявления Юрия Бойко.