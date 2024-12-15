Бойко записал ролик, в котором возмутился "радикалами" и запретом УПЦ: Ермак и Жорин отреагировали

Политик высказался против переименования городов, запрета языка и сноса памятников, в том числе Христофору Колумбу в США. Заявление вызвало неодобрительную реакцию ЦПД, ОП, военных и блогеров. По словам Андрея Коваленко, в 2024 году странно слышать о насилии без привязки к ВС РФ.

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Нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко возмутился "радикалами", переименовывающими города, сносом памятников и запретом русского языка. Такое заявление вызвало ответную реакцию общественности — от Офиса президента и военных до блогеров и обычных интернет-пользователей. Видеообращение политик опубликовал в TikTok.

Публикация Юрия Бойко в TikTok

Он упомянул также о том, что несколько лет назад в США снесли памятники Христофору Колумбу.

"Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить", — заявил Бойко.

В то же время политик высказал уверенность, что "все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране и поддержку людей".

Видеообращение политика вызвало рассерженные ответы политиков, военных и блогеров.

Бойко записал TikTok о языке и "радикалах": реакция ОП

Глава ОП Андрей Ермак также высказал свое мнение. "Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над РФ, а не распространение российских нарративов является ключевой целью сейчас", — отметил глава Ермак.

Заявление Бойко о языке: реакция Жорина

Заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин с позывным "Мосе" назвал высказывание Бойко прямым следствием того, что часть пророссийских политиков остались без наказания.

Важно

Певица Roxolana прокомментировала слухи о том, что Юрий Бойко спонсирует ее музыкальную карьеру

"Они уже почувствовали запах выборов и решили вылезти на поверхность. Почему? Потому что им разрешили <…> Мы оставили свои семьи, каждый день теряем лучших побратимов, рискуем своей жизнью и здоровьем для того, чтобы защитить свою страну от врага. Но пророссийские силы в Украине — не меньший враг, чем российские солдаты на фронте".

Бойко записал TikTok о "радикалах": реакция ЦПД

На слова нардепа отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, слышать в 2024 году от Бойко о насилии над людьми без упоминания РФ, необычно.

"Единственные, кто совершают насилие над украинцами, — это россияне", — отметил он.

Заявление Бойко о языке: что сказал Стерненко?

Открою тайну, Юрий Бойко не просто на свободе он ездит по Киеву на кортеже с наградным оружием и кинологом с собакой, написал блогер Сергей Стерненко. Он отметил, что у Бойко все очень хорошо, потому что он обеспечивает голоса для Слуг народа. И продолжает работать в интересах Москвы.

Реакция Игоря Лаченкова

Придумать как голосовать за три года без россиян не смогли, поблагодарите за это Арахамию, — написал блогер Игорь Лаченков.

Чем известен Юрий Бойко?

Юрий Бойко возглавлял НАК "Нафтогаз" с февраля 2002 по март 2005 года. Бывший президент Леонид Кучма в 2004 году наградил политика званием героя Украины за урегулирование задолженности за газ перед РФ.

В 2010–2012 годах в правительстве Николая Азарова был министром топлива и энергетики. Обвинялся, по данным "Радио Свобода", в сомнительных договоренностях о закупке газа из РФ.

По данным LB.ua, находясь в должности министра, за госсредства он мог через посредника приобрести буровую платформу сингапурского производства. В дальнейшем была куплена еще одна. Из-за подозрений в коррупции эти станции прозвали "вышками Бойко".

В прежние годы политик был членом пророссийских запрещенных партий — "Партия регионов" и "Оппозиционный блок". С 2018-го был сопредседателем ОПЗЖ, тоже запрещенной.

Напомним, что в августе после ударов по энергетике Украины Юрий Бойко заявлял, что планы по подготовке энергосистемы к зиме придется корректировать.

Также сообщалось, что 7 ноября были опубликованы спутниковые снимки захваченных россиянами "вышек Бойко".