Апелляционный суд запретил деятельность партии "Оппозиционный блок" (видео)

Согласно решению суда все имущество партии, а также финансы и активы будут конфискованы в пользу государства.

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Общественное движение "Честно" опубликовало в Facebook копию решения восьмого апелляционного административного суда, в котором содержалась информация о запрете деятельности политической партии "Оппозиционный блок".

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Согласно документа все имущество, денежные средства и активы партии, ее областных, городских, районных организаций, а также всех структурных образований передать в собственность государства. Однако решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Заседание суда прошло за закрытыми дверями, журналистов без объяснений в зал не пустили, хотя, как отметил аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко, формально оно было открытым. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания.

"Судебный процесс должен быть открытым, особенно в таких резонансных и общественно важных делах, как запрет партий. Меня с журналистским удостоверением не пустили, держали на проходной, хотя я пришел за 20 минут до начала рассмотрения дела", — написал Фещенко, добавив, что к счастью удалось заполучить копию решения.

В суде пояснили, что заседание прошло в закрытом формате из-за карантинных ограничений, которые были продлены указом Кабмина до 31 августа 2022 года.

На сайте "Честно" говорится о том, что общественное движение ведет реестр государственный изменников, в котором уже находятся 16 представителей "Оппозиционного блока". В частности — псевдо-губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и "мэр" оккупированного Мелитополя Галина Данильченко.

"Запрет партий сам по себе не даст нам желаемого результата. Мы знаем о том, что уже запрещали Компартию, дальше у нас перестала работать Партия регионов. И многие перешли либо в "Оппоблок", либо в ОПЗЖ, либо в другие пророссийские партии", — отмечают в "Честно".

Активисты движения считают, что главная цель реестра помнить о всех коллаборантах, которые должны отвечать перед законом.

Ранее сообщалось, что "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий просил перевести его вместе с помощниками в Крым, поскольку опасается за свою безопасность и жизнь. Как сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, оккупационные власти полуострова Балицкому в этом отказали.

"Мэр" оккупированного Мелитополя Галина Данильченко утверждает, что взрыв, который прогремел в городе 30 мая, был попыткой покушения на нее. После происшествия Данильченко пыталась уволиться, однако оккупанты согласились ее уволить с одним лишь условием — сдать спецслужбам Украины.