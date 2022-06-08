Апеляційний суд заборонив діяльність партії "Опозиційний блок" (відео)

Згідно з рішенням суду, все майно партії, а також фінанси й активи конфіскують на користь держави.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Громадський рух "Чесно" опублікував у Facebook копію рішення восьмого апеляційного адміністративного суду, де містилася інформація про заборону діяльності політичної партії "Опозиційний блок".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відповідно до документа все майно, кошти та активи партії, її обласних, міських, районних організацій, а також усіх структурних утворень передати у власність держави. Однак, рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Засідання суду пройшло за зачиненими дверима, журналістів без пояснень до зали не пустили, хоча, як зазначив аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко, формально воно був відкритим. Не відповіли у суді і на письмове клопотання щодо проведення відеотрансляції засідання.

"Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних та суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене з журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи", — написав Фещенко, додавши, що, на щастя, вдалося отримати копію рішення.

У суді пояснили, що засідання відбулося у закритому форматі через карантинні обмеження, які були продовжені указом Кабміну до 31 серпня 2022 року.

На сайті "Чесно" йдеться про те, що громадський рух веде реєстр державних зрадників, у якому вже перебувають 16 представників "Опозиційного блоку". Зокрема, псевдо-губернатор Запорізької області Євген Балицький та "пані мер" окупованого Мелітополя Галина Данильченко.

"Заборона партій сама по собі не дасть нам бажаного результату. Ми знаємо про те, що вже забороняли Компартію, далі у нас перестала працювати Партія регіонів. І багато хто перейшов або в "Оппоблок", або в ОПЗЖ, або в інші проросійські партії", — Зазначають у "Чесно".

Активісти руху вважають, що головна мета реєстру пам'ятати про всіх колаборантів, які мають відповідати перед законом.

Раніше повідомлялося, що "губернатор" Запорізької області Євген Балицький просив перевести його разом із помічниками до Криму, оскільки побоюється за свою безпеку та життя. Як повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, окупаційна влада півострова Балицького в цьому відмовила.

"Пані мер" окупованого Мелітополя Галина Данильченко стверджує, що вибух, який прогримів у місті 30 травня, був спробою замаху на неї. Після події Данильченко намагалася звільнитися, проте окупанти погодилися її звільнити з однією лише умовою — здати спецслужбам України.