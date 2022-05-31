"Мер" Мелітополя злякалася замаху і проситься у відставку, — ЗМІ

Джерела журналістів кажуть, що окупанти відставку Галини Данильченко не прийняли та погрожували здати її українським спецслужбам.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Призначена російськими окупантами "мером" Мелітополя Галина Данильченко вважає, що вибух, який прогримів 30 травня в місті, був спробою замаху на неї, повідомляє видання "РІА Мелітополь".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Джерело журналістів повідомило, що після вибуху Данильченко була дуже налякана і зробила заяву про те, що відмовляється від посади "керівника військово-цивільної адміністрації", побоюючись за своє життя.

"Звільнитися їй запропонували з однією умовою — здати спецслужбам України", — зазначає "РІА Мелітополь".

Related video

За даними джерел видання, Данильченко дійсно натерпілася страху: її автомобіль слідував відразу за підірваною машиною. Вибухівку заклали в каналізаційному люку, її привели в дію дистанційно. Цілком можливо, що колаборантки вирішили позбутися самі окупанти.

Нагадаємо, вибух у центрі Мелітополя прогримів 30 травня близько 8 ранку. В розташованій поруч із місцем вибуху багатоповерхівці живе призначений окупантами "губернатор Запорізької області" Євген Балицький. "РІА Мелітополь" зазначило, що поранено двох жінок і чоловіка. Одна із постраждалих — Євгенія Зайцева, дочка покійного брата Євгена Балицького. Хлопець 2001 року отримав серйозні травми: відкриті переломи кісток обох ніг та уламкові поранення.

Раніше СБУ повідомила Балицькому підозру в колабораціонізмі.

Після окупації Мелітополя 12 березня росіяни призначили Галину Данильченко "мером" міста. До окупації вона була депутатом міськради від Оппоблоку, яка раніше була членом "Партії регіонів". Зайнявши посаду, Данильченко закликала жити по-новому та "закінчувати "екстремістські дії".

Як повідомляли, вранці, 18 травня, жителі Мелітополя почули звук потужного вибуху, після чого почалася перестрілка: ціллю українських партизанів став російський бронепотяг. Встановлена на рейках вибухівка здетонувала під вагоном, у якому були окупанти.