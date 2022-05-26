Псевдогубернатору Запорізької області Балицькому оголосили про підозру, — СБУ

Екснардеп від Партії регіонів Євген Балицький, який співпрацює з російською владою, зобов'язав місцевих підприємців встановлювати ціни в рублях, він також займається видаванням населенню "гумдопомоги" від РФ. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

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Регіональному політику Євгену Балицькому, який вважає себе "губернатором Запорізької області", оголосили про підозру в колабораціонізмі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За інформацією відомства, 52-річний колишній нардеп-регіонал сприйняв вторгнення як шанс реалізувати власні політичні амбіції.

"Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою для силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він змусив працівників місцевого самоврядування і комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області", — розповідають в СБУ.

Справді, 7 травня Балицький провів пресконференцію, де оголосив себе "губернатором" Запорізької області. За інформацією місцевого українського видання "Ріа Мелітополь", він курирує в регіоні видавання населенню по 10 тис. рублів, проте люди вже звинуватили його в розкраданні "гумдопомоги" від Росії. Окупаційний губернатор також підписав розпорядження про запровадження у Мелітополі рублевої системи розрахунків і зобов'язав усіх підприємців встановлювати ціни у двох валютах: гривнях і рублях. Журналісти припустили, що це робиться для того, щоб поповнити банк Південної Осетії, який відкрили в окупованому місті.

За даними Служби безпеки України, Балицький видав так зване розпорядження "Про тимчасову організацію громадського порядку", яке зобов'язує мешканців створити "громадські загони" для боротьби з антиросійською діяльністю.

Регіональному політику оголосили підозру в колабораціоністській діяльності за ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Балицький: хто він?

Уродженець Мелітополя Євген Балицький у 1991 році закінчив Тамбовське вище військове авіаційне училище льотчиків за спеціальністю "льотчик-інженер".

У 2012-2014 роках був народним депутатом Верховної Ради України від Партії регіонів.

На позачергових парламентських виборах у жовтні 2014 року обрано народним депутатом по одномандатному виборчому округу (Запорізька область). У 2015 році увійшов до парламентської фракції "Опозиційного блоку".

У 2016 р. вніс проєкт закону "Про забезпечення державної підтримки заходів щодо розвитку, популяризації та захисту російської мови, інших мов національних меншин в Україні". За даними СБУ, організація подання закону оплачувалася іноземними замовниками.

Нагадаємо, окупаційна влада Запорізької області оголосила про плани увійти до складу Росії. Створення так званої народної республіки на території області колаборанти не хочуть.

Раніше Фокус розповідав, що партизани в Енергодарі підірвали самопроголошеного "мера" міста Андрія Шевчика.