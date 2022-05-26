Псевдо-губернатору Запорожской области Балицкому объявили о подозрении, — СБУ

Экс-нардеп от Партии регионов Евгений Балицкий, сотрудничающий с российской властью, обязал местных предпринимателей устанавливать цены в рублях, он также курирует выдачу населению "гумпомощи" от РФ. Ему угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Региональному политику Евгению Балицкому, считающему себя "губернатором Запорожской области", объявили о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации ведомства, 52-летний бывший нардеп-регионал воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные политические амбиции.

"Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой для силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области", — рассказывают в СБУ.

Действительно, 7 мая Балицкий провел пресс-конференцию, на которой объявил себя "губернатором" Запорожской области. По информации местного украинского издания "Риа Мелитополь", он курирует в регионе выдачу населению по 10 тыс. рублей, однако люди уже обвинили его в разворовывании "гумпомощи" от России. Оккупационный губернатор также подписал распоряжение о введении в Мелитополе рублевой системы расчетов и обязал всех предпринимателей устанавливать цены в двух валютах: гривнах и рублях. Журналисты предположили, что это делается для того, чтобы пополнить банк Южной Осетии, который открыли в оккупированном городе.

По данным Службы безопасности Украины, Балицкий выдал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывает жителей создать "общественные отряды" для борьбы с антироссийской деятельностью.

Региональному политику объявили подозрение в коллаборационистской деятельности по ч.5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Балицкий: кто он?

Уроженец Мелитополя Евгений Балицкий в 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности "летчик-инженер".

В 2012-2014 гг. был народным депутатом Верховной рады Украины от Партии регионов.

На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года избран народным депутатом по одномандатному избирательному округу (Запорожская область). В 2015 году вошел в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока".

В 2016 г. внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине". По данным СБУ, организация подачи закона оплачивалась иностранными заказчиками.

Напомним, оккупационные власти Запорожской области объявили о планах войти в состав России. Создания так называемой народной республики на территории области коллаборанты не хотят.

Ранее Фокус рассказывал, что партизаны в Энергодаре подорвали самопровозглашенного "мэра" города Андрея Шевчика.