Оккупационные власти Запорожской области объявили о планах войти в состав России

По словам "представителя местной администрации" оккупированных территорий Запорожской области Владимира Рогова, регион возьмет курс на вхождение в состав РФ "после полного освобождения от украинских националистов". Создания так называемой народной республики на территории области коллаборанты не хотят.

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Назначенный российской властью "представитель местной администрации" Запорожья Владимир Рогов заявил, что Запорожская область должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом пишет пропагандистское информационное агентство "Риа Новости".

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"Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации", — в частности, сказал Рогов.

По словам коллаборанта, это должно произойти "после полного освобождения области от украинских националистов"

При этом оккупационная власть не хочет, чтобы на территории региона создавалась так называемая народная республика.

"Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", — подчеркнул он.

Кроме этого, Рогов утверждает, что ставленники РФ в Запорожье не намерены вести переговоры с украинской властью о статусе региона.

В марте 2022 года Владимир Рогов стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области", а также "мэром Мелитополя". 29 марта Запорожская полиция открыла уголовное производство по факту его коллаборационистской деятельности.

Напомним, сегодня, 25 мая, российские войска нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами по Запорожью. Одну из них сбили наши ПВО.

Ранее Фокус рассказывал, что коллаборанты в Херсоне просят РФ разместить в области военную базу.