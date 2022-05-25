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Военный Фокус Российско-украинская война

Российские войска выпустили 4 крылатые ракеты по Запорожью: что известно (видео)

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Фото: Цензор.НЕТ | В настоящее время обследуется пораженная территория

В местных соцсетях сообщают, что ударная волна выбила стекла в нескольких домах в окнах, а после одного из попаданий начался сильный пожар.

В среду, 25 мая, российские войска нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами по Запорожью. Одну из них сбили наши ПВО. Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram-канале.

В сообщении чиновников из ОВА говорится, что нападение на город произошло в 05:13.

"В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы", — отмечается в сообщении.

Секретарь Запорожской ОВА Анатолий Куртев подтвердил, что россияне выпустили в сторону города четыре ракеты и напомнил горожанам, что не стоит игнорировать воздушную тревогу, а также делиться снимками "прилетов".

Местные соцсети пишут, что ударная волна выбила стекла в нескольких домах в окнах, а после одного из попаданий начался сильный пожар.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Генштаба, ВС РФ переместили "Искандеры" к границе с Украиной и готовятся наступать на Запорожье. Дивизион ракетных комплексов "Искандер-М" теперь находится на расстоянии 50 км от границы с Украиной в Брестской области Беларуси, а на Запорожском направлении россияне могут наступать в направлении Васильевка — Каменское, для чего проводится перегруппировка.