Російські війська випустили 4 крилаті ракети по Запоріжжю: що відомо (відео)

У місцевих соцмережах повідомляють, що ударна хвиля вибила шибки в декількох будинках у вікнах, а після одного з влучень почалася сильна пожежа.

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У середу, 25 травня, російські війська завдали удару чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю. Одну з них збила наша ППО. Про це повідомляє Запорізька ОВА у Telegram-каналі.

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У повідомленні чиновників з ОВА йдеться, що напад на місто стався о 05:13.

"Наразі обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби", — зазначається у повідомленні.

Секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв підтвердив, що росіяни випустили у бік міста чотири ракети і нагадав містянам, що не варто ігнорувати повітряну тривогу, а також ділитися знімками "прильотів".

Місцеві соцмережі пишуть, що ударна хвиля вибила шибки у кількох будинках у вікнах, а після одного з влучень почалася сильна пожежа.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Генштабу, ЗС РФ перемістила "Іскандери" до кордону з Україною і готується наступати на Запоріжжя. Дивізіон ракетних комплексів "Іскандер-М" тепер знаходиться на відстані 50 км від кордону з Україною в Брестській області Білорусі, а на Запорізькому напрямку росіяни можуть наступати у напрямку Василівка — Кам'янське, для чого проводиться перегрупування.