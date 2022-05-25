Окупаційна влада Запоріжжя оголосила про плани увійти до складу Росії

За словами представника місцевої адміністрації Запоріжжя Володимира Рогова, регіон візьме курс на входження до складу РФ після повного звільнення від українських націоналістів. Створення так званої народної республіки на території області колаборанти не бажають.

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Призначений російською владою "представник місцевої адміністрації" Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Запорізька область має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації. Про це пише пропагандистське інформаційне агентство "Ріа Новини".

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"Майбутнє у Запорізькій області може бути лише одне — вона має бути у складі Росії, має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації", — зокрема, сказав Рогов.

За словами колаборанта, це має статися "після повного звільнення області від українських націоналістів"

При цьому, окупаційна влада не хоче, щоб на території регіону створювалася так звана народна республіка.

"Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька народна республіка. Ми хочемо бути частиною Росії, як завжди, і були раніше протягом сотень років", — наголосив він.

Крім цього, Рогов стверджує, що ставленики РФ у Запоріжжі не мають наміру вести переговори з українською владою про статус регіону.

У березні 2022 року Володимир Рогов став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області", а також "мером Мелітополя". 29 березня Запорізька поліція відкрила кримінальне провадження за фактом його колабораціоністської діяльності.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, російські війська завдали удару чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю. Одну з них збили наші ППО.

Раніше Фокус розповідав, що колаборанти в Херсоні просять РФ розмістити в області військову базу.