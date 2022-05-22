В Энергодаре партизаны подорвали самопровозглашенного "мэра" города

Законный градоначальник Дмитрий Орлов сообщил, что Андрей Шевчик и его охранники госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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Во временно оккупированном российскими войсками Энергодаре неизвестные подорвали самопровозглашенного мэра Андрея Шевчика. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в своем телеграм-канале.

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"Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести", — отметил глава города.

По словам Орлова, никто из жильцов дома при взрыве не пострадал.

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"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", — добавил Дмитрий Орлов.

В частности, информацию о взрыве в доме российского коллаборанта подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

"На ул. Курчатова 38, где жил предатель Украины, гауляйтер Энергодара Шевчик, произошел взрыв газа. Так называемый "мэр" получил множественные осколочные ранения", — отметил чиновник.

Напомним, в марте 2022 российские войска оккупировали украинский Энергодар и похитили действующего мэра города Дмитрия Орлова, которого заставили записать видео с сомнительным текстом. 27 марта депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик провозгласил себя главой так называемого "совета самоорганизации города".

Также Фокус писал о том, что в Энергодаре российские оккупанты начали вводить свою валюту. В магазинах города продают товары за российские рубли.