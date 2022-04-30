Рубль наступает. В Энергодаре российские оккупанты начали вводить свою валюту

В магазинах Энергодара уже продают продукты за российские рубли.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Во временно оккупированном Энергодаре россияне вводят в оборот рубли. Ими уже можно рассчитаться в магазинах города. Здесь продают продукты питания и другие товары, которые завезены из Крыма, Беларуси и России, сообщает пресс-служба Энергоатома в своем Telegram-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В сообщении говорится, что в этих магазинах делают покупки многие жители города, так как наличных гривен у них не осталось. Также в Энергодаре российские захватчики планируют открыть отделения "Сбербанка России" на базе захваченного украинского Ощадбанка.

Еще в одном захваченном РФ городе Запорожской области, Мелитополе, российские оккупанты собираются ввести в оборот рубли с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

В сообщении говорится, что из-за сопротивления жителей города, россияне планируют вовлечь в процесс ввода рублей бывших работников банковской системы, которых отправляют на обучение в российский Ростов-на-Дону.

Фокус уже писал о том, что российские оккупанты заявили о переходе на рубли в Херсоне и исключили деоккупацию региона военными ВСУ. По словам коллаборанта Кирилла Стремоусова в течение четырех месяцев гривна будет выведена из оборота во временно оккупированном регионе юга Украины.

Как уже писал Фокус, по мнению эстонских военных экспертов, следующая неделя станет определяющей в войне, ведь РФ попытается взять ВСУ в котел. Если прорыв обороны украинской армии не получится, то дальнейшее наступление РФ маловероятно.

Напоминаем, что на Запорожском направлении ВС РФ не прекращают артобстрелы позиций ВСУ. В то же время за прошлые сутки подразделения ПВО Украины смогли уничтожить 10 воздушных целей РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.