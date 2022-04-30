Рубль наступає. В Енергодарі російські окупанти почали запроваджувати свою валюту

У магазинах Енергодару вже продають продукти за російські рублі.

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У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни вводять в обіг рублі. Ними вже можна розрахуватися в магазинах міста. Тут продають продукти харчування та інші товари, завезені з Криму, Білорусі та Росії, повідомляє пресслужба Енергоатому у своєму Telegram-каналі.

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У повідомленні йдеться, що в цих магазинах купують багато жителів міста, оскільки готівкових гривень у них не залишилося. Також в Енергодарі російські загарбники планують відкрити відділення "Сбербанку" Росії на базі захопленого українського "Ощадбанку".

Ще в одному захопленому РФ місті Запорізькій області, Мелітополі, російські окупанти збираються ввести в обіг рублі з 1 травня. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВВ.

У повідомленні йдеться, що через опір жителів міста росіяни планують залучити до процесу введення рублів колишніх працівників банківської системи, яких відправляють на навчання і російський Ростов-на-Дону.

Фокус уже писав про те, що російські окупанти заявили про перехід на рублі в Херсоні та виключили деокупацію регіону військовими ЗСУ. За словами колаборанта Кирила Стремоусова, протягом чотирьох місяців гривня буде виведена з обігу в тимчасово окупованому регіоні півдня України.

Як уже писав Фокус, на думку естонських військових експертів, наступний тиждень стане визначальним у війні, адже РФ спробує взяти ЗСУ в котел. Якщо прорив оборони української армії не вийде, то подальший наступ РФ є малоймовірним.

Нагадуємо, що на Запорізькому напрямі ЗС РФ не припиняють артобстріли позицій ЗСУ. У той же час минулої доби підрозділи ППО України змогли знищити 10 повітряних цілей РФ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.