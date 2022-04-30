Наступний тиждень стане визначальним: РФ спробує взяти ЗСУ в котел, — експерти

Російські війська спробують прорвати оборону нашої армії Сході. Це критичний етап: якщо прорив не вдасться, подальший наступ РФ є малоймовірним. Загалом ситуація на Донбасі для ЗС РФ складається не найкращим чином.

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Голова відділу планувань генштабу Спілки оборони Естонії Янно Мярк попереджає: агресор має намір організувати котел на Донбасі. На думку військового експерта, найбільш критичне становище для ЗСУ склалося в Харківському й Ізюмському напрямах. Тут російські військові ведуть наступ, щоби прорвати оборону української армії. Якщо вони зможуть це зробити, є можливість оточення наших сил, повідомляє видання ERR.ee.

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Естонські військові експерти вважають, що ЗС РФ змінила тактику ведення бойових дій в Україні. Тепер росіяни активніше використовують артилерію під час кожного наступу на позиції ЗСУ.

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"Якщо російські війська зможуть прорвати оборону української армії в Ізюмському напрямку, то це дасть їм можливість взяти військові підрозділи України на Донбасі в котел. Це надасть можливість Росії взяти під контроль Донецьку та Луганську область у їхніх адміністративних кордонах", — каже голова відділу планувань генштабу Союзу оборони Естонії Янно Мярк.

Загалом ситуація на Донбасі для ЗС РФ складається не найкращим чином. Оборонна лінія української армії дає змогу стримувати наступ противника.

"Там іде позиційна війна. І жодна з протиборчих сторін не може добитися військової переваги у свій бік. Складно сказати, що буде далі в цьому регіоні", — говорить Мярк.

За словами військового експерта, незважаючи на те, що українська армія контролює більшу частину Херсонської області, розпочати штурм Херсона поки що неможливо.

"Щоб узяти Херсон, Україні потрібне наступальне озброєння. І, ймовірно, незабаром воно надійде. Досі українським військовим потрібно було дуже ретельно планувати свої атаки — і це головна причина, чому Херсон досі не взятий", — каже Мярк.

Військові Естонії вважають, що у війні стане визначальним наступний тиждень. ЗС РФ спробують прорвати оборону нашої армії Сході. Також вони спробують взяти підрозділи ЗСУ в котел. Але якщо ці спроби не увінчаються успіхом, то подальший повномасштабний наступ РФ буде малоймовірним.

Нагадуємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська станом на 30 квітня продовжують наступ на сході України та переміщують нові підрозділи в район Ізюма. Водночас українським військовим вдалося знищити 11 танків, 1 літак ворога та 9 БПЛА противника.

Україна готується до різних сценаріїв того, як довго триватиме війна з Росією. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Нагадуємо, що легіон "Свобода Росії" вирушив у зону бойових дій на Донбасі. Перед відправкою колишні військові ЗС РФ 2 місяці проходили спеціальну підготовку.