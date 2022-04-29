Танки Abrams, винищувачі та засоби ППО: що можуть отримати ЗСУ в межах ленд-лізу (фото)

Для покриття лівого берега Києва потрібно як мінімум 4 пускові установки Patriot. А для навчання екіпажів нової техніки можуть піти місяці підготовки.

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Учора, 28 квітня, Палата представників США проголосували за ленд-ліз для України. У його межах ЗСУ може отримати американську бронетехніку, авіацію, засоби ППО та низку іншої зброї. Про це повідомляє ексвійськовий італійської армії та експерт із сухопутних сил НАТО в період холодної війни Томас Тейнер.

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За словами експерта, в межах додаткової допомоги на 20 млрд доларів, яку запросить американський президент Джо Байден у Конгресу, українська армія може отримати:

Танки М1А2 Abrams. БМП M2A3 Bradley. САУ M109A6 Paladin. РСЗВ M142 HIMARS. М2710A1 MLRS. ЗРК NASAMS 2. Можливо, ППО Patriot. Ймовірно, винищувачі F-16C/D (Block 30/32, 40/42, 50/52).

Для навчання українських екіпажів може знадобитися як кілька тижнів, так і місяців, якщо йдеться про авіацію.

M1 Abrams

Танки М1 Abrams мають багато модифікацій. Тейнер пише про модифікацію М1А2, яка була розроблена у 1992 році. Танк оснастили панорамним тепловізійним прицілом командира, прицілом навідника з двома площинами стабілізації, далекоміром. Також було покращено бронювання вежі. Однак у США є ще три модифікації М1А2 — це SEP, SEPv2 та SEPv3. По суті це поліпшення "начинки" танків і подальша їхня модернізація.

[ + – ] Танк M1A2 SEPv3 Фото: U.S. Army

M2 Bradley — це бойова машина піхоти. Бронювання захищає від 25 мм снарядів із 300 метрів, а борти від 14,5 мм кулемета. Покоління М2А3 також набуло динамічного захисту.

[ + – ] М2 Bradley

Певну кількість артилерії Paladin та РСЗВ HIMARS українська армія вже отримує від Заходу та США.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot

ЗРК Patriot — це засіб ППО, який виготовляє компанія Raytheon у США. Сама розробка 80-х років, але було кілька глибоких модернізацій. Остання з них — PAC-3+. Імовірність ураження літака становить — 0,8-0,9, тактичної ракети — 0,6-0,8.

Основне призначення — перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет. Радіус ураження балістичної цілі — до 15 км на максимальній висоті до 20 км. За даними Defense Express, для прикриття Київ із лівого берега потрібно буде мінімум 4 пускові установки.

[ + – ] Для покриття Лівого берега Києва потрібно 4 пускові установки ЗРК Patriot

Нагадаємо, в НАТО заявили, що війна між РФ та Україною може тривати роками. Тому Захід має бути готовим до довгострокової війни.

28 квітня Бундестаг схвалив постачання важкого озброєння Україні. Депутати розкритикували канцлера Шольца за ухилення від обговорення надання зброї ЗСУ.