У німецькому Бундестазі схвалили надання Україні важкого озброєння

Німецькі депутати розкритикували канцлера Шольца за те, що він кілька тижнів ухилявся від обговорення надання зброї Україні та назвали такі заходи необхідністю.

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Німецький парламент проголосував за надання Україні тяжкої зброї. Рішення підтримали 586 із 693 присутніх. Дебати перед голосуванням тривали майже 1 годину. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

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Так Німеччина поставить в Україну ефективне озброєння та складні системи, зокрема й важкі. Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.

Зазначається, що за рішення проголосували члени керівної коаліції (СДПН, ВДП та зелені — Ред.) та члени блоку ХДС/ХСС, які висували свій власний документ для допомоги Україні "світлофор". Проте їхній проєкт далеко не просунувся, тому вони проголосували за запропонований документ "Захист миру та свободи в Європі — всебічна підтримка України". Проти проголосували 100 депутатів, ще 7 утрималися. Це члени ультраправої партії АдГ та Ліві.

Лідерка партії "зелених" назвала постачання важкої зброї необхідністю. Проте зазначила, що йдеться про те, щоб "з одного боку не стати учасником війни, а з іншого боку — не віддати Україну агресору Путіну без захисту".

Фрідріх Мерц із ХДС також схвалив постачання зброї в Україну та звинуватив канцлера Німеччини Олафа Шольца в тому, що він кілька тижнів ухилявся від обговорення надання озброєння.

"Це не розсудливість... це вагання, це зволікання, це боязкість", — сказав він.

Нагадаємо, 26 квітня у Міноборони Німеччини дозволили компанії KMW продавати системи Gepard в Україну. Йдеться про 50 комплексів, що знаходяться на озброєнні німецької армії.

Раніше, німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Олаф Шольц загрожує відставкою через небажання передавати озброєння в Україні. За даними німецьких журналістів, позиція канцлера стосовно Києва не влаштовує не лише опозицію, а й депутатів усередині коаліції у Бундестазі.