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У німецькому Бундестазі схвалили надання Україні важкого озброєння

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Бундестаг
Фото: DW | Німецький парламент

Німецькі депутати розкритикували канцлера Шольца за те, що він кілька тижнів ухилявся від обговорення надання зброї Україні та назвали такі заходи необхідністю.

Німецький парламент проголосував за надання Україні тяжкої зброї. Рішення підтримали 586 із 693 присутніх. Дебати перед голосуванням тривали майже 1 годину. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Так Німеччина поставить в Україну ефективне озброєння та складні системи, зокрема й важкі. Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.

Зазначається, що за рішення проголосували члени керівної коаліції (СДПН, ВДП та зелені — Ред.) та члени блоку ХДС/ХСС, які висували свій власний документ для допомоги Україні "світлофор". Проте їхній проєкт далеко не просунувся, тому вони проголосували за запропонований документ "Захист миру та свободи в Європі — всебічна підтримка України". Проти проголосували 100 депутатів, ще 7 утрималися. Це члени ультраправої партії АдГ та Ліві.

Лідерка партії "зелених" назвала постачання важкої зброї необхідністю. Проте зазначила, що йдеться про те, щоб "з одного боку не стати учасником війни, а з іншого боку — не віддати Україну агресору Путіну без захисту".

Фрідріх Мерц із ХДС також схвалив постачання зброї в Україну та звинуватив канцлера Німеччини Олафа Шольца в тому, що він кілька тижнів ухилявся від обговорення надання озброєння.

"Це не розсудливість... це вагання, це зволікання, це боязкість", — сказав він.

Нагадаємо, 26 квітня у Міноборони Німеччини дозволили компанії KMW продавати системи Gepard в Україну. Йдеться про 50 комплексів, що знаходяться на озброєнні німецької армії.

Раніше, німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Олаф Шольц загрожує відставкою через небажання передавати озброєння в Україні. За даними німецьких журналістів, позиція канцлера стосовно Києва не влаштовує не лише опозицію, а й депутатів усередині коаліції у Бундестазі.