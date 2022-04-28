В немецком Бундестаге одобрили предоставление Украине тяжелого вооружения

Немецкие депутаты раскритиковали канцлера Шольца за то, что он несколько недель уклонялся от обсуждения предоставления оружия Украине и назвали такие меры необходимостью.

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Немецкий парламент проголосовал за предоставление Украине тяжелого оружия. Решение поддержали 586 из 693 присутствующих. Дебаты перед голосованием длились около 1 часа. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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Таким образом Германия поставит в Украину эффективное вооружение и сложные системы, в том числе и тяжелые. Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Отмечается, что за решение проголосовали члены правящей коалиции (СДПГ, СвДП и зеленые — Ред.) и члены блока ХДС/ХСС, которые выдвигали свой собственный документ для помощи Украине "светофор". Однако их проект далеко не продвинулся, поэтому они проголосовали за предложенный документ "Защита мира и свободы в Европе — всесторонняя поддержка Украины". Против проголосовали 100 депутатов, еще 7 — воздержались. Это члены ультраправой партии АдГ и Левые.

Лидер партии "зеленых" назвала поставки тяжелого оружия необходимостью. Однако отметила, что речь идет о том, чтобы "с одной стороны не стать участником войны, а с другой — не отдать Украину агрессору Путину без защиты".

Фридрих Мерц из ХДС также приветствовал поставки оружия в Украину и обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения предоставления вооружение.

"Это не благоразумие… это колебание, это промедление, это робость", — сказал он.

Напомним, 26 апреля в Минобороны Германии разрешили компании KMW продавать системы Gepard в Украину. Речь идет о 50 комплексах, которые находятся на вооружении немецкой армии.

Ранее, немецкие СМИ сообщали, что канцлеру Олафу Шольцу грозит отставка из-за нежелания передавать вооружение в Украине. По данным немецких журналистов, позиция канцлера по отношению к Киеву не устраивает не только оппозицию, но и депутатов внутри коалиции в Бундестаге